ALLARME BOMBA A ROMA/ Linea 83 Atac, “c’è un ordigno a bordo”: bloccati tutti i bus (ultime notizie)

ALLARME BOMBA A ROMA, LINEA 83 ATAC: CHIAMATA ANONIMA, BLOCCATI TUTTI I BUS (OGGI 5 APRILE 2017) - Oggi pomeriggio è scattato un grave allarme bomba a Roma sulla linea 83 dei bus di Atac: attorno alle 16.20 i carabinieri hanno ricevuto una chiamata anonima che avvisava di un pacco bomba a bordo di un autobus della linea 83. Immediatamente è scattato l’iter della sicurezza anti-terrorismo in tutta la Capitale, con il traffico della linea 83 (da Montesacro fino a Piazza Venezia) bloccato completamente per i controlli immediati. Evacuati tutti i bus, scesi tutti i passeggeri atterriti con numerose squadre di polizia, militari, carabinieri e unità cinofile a disposizioni della squadra antiterrorismo. Otto bus bloccati, servizio Atac tenuto sotto osservazione per eventuali altri allarmi bomba e traffico del mercoledì pomeriggio in tilt per almeno due ore. Il risultato? Un falso allarme…

ALLARME BOMBA A ROMA, LINEA 83 ATAC: CHIAMATA ANONIMA, MA ERA FALSO ALLARME (OGGI 5 APRILE 2017) - Si tratta infatti di un ennesimo falso allarme bomba a Roma, questa volta praticato non sulla metro - come di norma accade - bensì sui mezzi di superficie Atac, quello scattato oggi pomeriggio dopo la chiamata anonima ai carabinieri della Capitale. Dopo l’intervento degli artificieri sulle varie autovetture della linea 83, non sono trovati esplosivi né pacchi sospetti, e si è dunque confermata la linea del falso allarme bomba. Alcuni rilanciano come una semplice boutade, mentre i colleghi del Messaggero avanzano l’ipotesi di come alcuni di questi allarmi bomba potrebbero tentare di valutare i temp di reazione delle forze anti-terrorismo di sicurezza della città. Con la viva speranza che non si tratti di quest’ultima ipotesi, la situazione intanto a Roma per i mezzi Atac è tornata nella norma con i disagi che sono durati per circa due ore fino a poco tempo fa, quando è è stata data conferma ufficiale del falso allarme bomba.

