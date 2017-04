ANGELO BALDUCCI/ Grandi Eventi, G8 Maddalena: confiscati beni fino a 9 milioni per l’ex commissario

Angelo Balducci, confisca beni GdF (LaPresse)

ANGELO BALDUCCI, GRANDI EVENTI: CONFISCATI 9 MILIONI DI BENI (OGGI 5 APRILE 2017) - Sono concluse le indagini del Comando Provinciale Guardia finanza di Roma e per Angelo Balducci, ex presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, non ci sono buone notizie: è notizia di questa mattina infatti la confisca ufficiale dei beni fino a 9 milioni di euro per il dirigente ed ex gentiluomo del Papa. L’azione di confisca è stata indetta all’interno della maxi inchiesta sui “Grandi Eventi”, ovvero i lavori pubblici che hanno riguardato negli anni scorsi tra cui G8 Maddalena (poi avvenuto a L’Aquila dopo il terremoto), i Mondiali di Nuoto nel 2009 e poi le celebrazioni del 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia. Come riportano le prime cronache di Repubblica su fonti della stessa Guardia di Finanza, questa mattina la confisca per Angelo Balducci ha visto ben 27 unità immobiliari (appartamenti e terreni a Roma, San Giorgio di Pesaro e Montepulciano), ma anche ville, 2 auto e una moto. Non solo, la confisca di 9 milioni complessivi ha previsto anche alcuni titoli bancari e obbligazionari, le quote societarie e da ultimo 3 milioni di euro in una fiduciaria in Lussemburgo. Insomma, una maxi confisca dovuta al suo pieno coinvolgimento nell’inchiesta sui Grandi Eventi pubblici degli ultimi anni in Italia.

ANGELO BALDUCCI, GRANDI EVENTI: “È PERICOLOSO SOCIALMENTE” (OGGI 5 APRILE 2017) - Angelo Balducci sarebbe coinvolto in affari illeciti con imprese romani vincitrici di quelle gare pubbliche da oltre 300 milioni di euro per gli Eventi di cui sopra: una inchiesta che portato lo scorso 24 febbraio 2017 alla condanna della Cassazione proprio per Balducci. Come riporta l’Ansa, «Balducci che assegnava le commesse a ditte che non ne avevano il diritto, in cambio riceveva ingenti flussi finanziari, anche attraverso società interposte, verso una società cinematografica che si occupava della produzione di film il cui attore principale era il figlio di Angelo Balducci, Lorenzo», si legge nell’ordinanza di confisca resa pubblica questa mattina. Proprio per l’esito dell’indagine e per quanto stabilito dal tribunale di Roma, il sequestro dei beni era stato esercitato come prima misura da attuare contro Angelo Balducci; «condividendo l'impianto accusatorio, Angelo Balducci è ritenuto soggetto 'socialmente pericoloso in quanto dedito a reiterate condotte corruttive», si legge ancora nella decisione della Cassazione. Durissimo il commento dello stesso Tribunale di Roma per quanto riguarda la pericolosità sociale del dirigente ed ex Commissario Straordinario per il Governo sui Grandi Eventi; «risulta avere pervicacemente approfittato delle proprie funzioni apicali in seno alle amministrazioni, titolari di enormi poteri di spesa in ordine all'assegnazione di appalti pubblici», si legge nella dura ordinanza pubblicata in ampi stralci da Repubblica. Balducci accusato poi anche «per procedere in modo sistematico e sfrontato all'arricchimento proprio, dei familiari e dei complici con i quali abitualmente operava».

