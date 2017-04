BAMBINO SCOMPARSO/ Scotland Yard impazzita, era sotto il letto: gaffe tragicomica del nostro sistema perfetto

Foto LaPresse

IL BAMBINO CHE METTE NEL SACCO POLIZIA E I GENITORI - Certo che se le indagini della polizia inglese vengono condotte in questo modo, il paese di Sua Maestà la regina Elisabetta rischia altro che un attentato solitario sul ponte di Westminster. Anzi, l'episodio che stiamo per raccontare, diffuso oggi dall'agenzia Adkronos, potrà dare ottimi suggerimenti ai terroristi di tutto il mondo. Di cosa si tratta? Un bambino di 9 anni, Josh Dinning, sparisce di casa nella cittadina di Duston. Panico dei genitori. Lo cercano ovunque ma non lo trovano. Chiamo le forze dell'ordine, purtroppo la piaga dei bambini rapiti da pedofili in Inghilterra è piuttosto estesa. Ci si mobilita in grandi forze, su questo non critichiamo la polizia inglese che si impegna senza risparmio. Decine di poliziotti a cercarlo per il paese e nei dintorni; elicotteri che controllano la zona dall'alto: cani specializzati nelle ricerche e anche barche e sommozzatori sul vicino corso d'acqua. Ma niente, del bambino non c'è traccia. Passano circa tre ore, un poliziotto non si sa per quale motivo decide di dare un'altra occhiata dentro la casa, in cerca forse di eventuali tracce che facciano capire qualcosa di più.

BAMBINO SCOMPARSO: ECCO DOVE ERA NASCOSTO, L'AVRESTE MAI PENSATO? - E' un agente scrupoloso. Infatti guarda anche sotto al letto del bambino. Josh è proprio lì, nascosto da quando si è svegliato questa mattina. Ops deve aver pensato il comandante di Scotland Yard, che figura di m… Adesso gli agenti che erano entrati per primi in casa dovranno rendere conto perché nessuno ha pensato di guardare sotto il letto, uno dei nascondigli preferiti dei bambini da sempre. "I controlli iniziali in casa sono stati effettuati in mattinata, ma lo spazio sotto il letto non è stato esaminato dalla polizia o dalla famiglia. Il bambino è di nuovo con i suoi cari, noi valuteremo per quale motivo sia sfuggito alle prime ricerche", dice il portavoce della polizia. Ma anche i genitori meritano che qualcuno faccia loro delle domande: perché non hanno guardato sotto il letto. Probabilmente il piccolo Josh se la sta ridendo da matti, da solo, a 9 anni, ha bluffato non solo mamma e papà, ma l'intera polizia del Northumbria, regione dove la famiglia vive. Sempre che non ci siano dietro dei motivi più grandi, e che cioè il bambino sia terrorizzato dai genitori per motivi tutti da indagare.

