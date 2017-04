CANTA HALLELUJAH NEL POZZO MAGICO DI SPOLETO/ Video la voce celestiale di una 17enne del Kansas diventa virale

Tiffany Day (Foto Facebook)

CANTA HALLELUJAH NEL POZZO MAGICO DI SPOLETO: VIDEO, LA PERFORMANCE DELLA RAGAZZINA AMERICANA IN GITA IN ITALIA DIVENTA VIRALE - La splendida interpretazione di Hallelujah di Leonard Cohen cantata da Tiffany Day Sung, una ragazza del Kansas di 17 anni, è diventata virale. La giovane, in gita scolastica in Italia con la sua classe di un liceo americano, si trovava alla Rocca albornoziana a Spoleto e lì ha iniziato a cantare sporgendosi sull’antico pozzo del cortile d’Onore. I presenti hanno ripreso la sua meravigliosa performance, subito diventata virale: la melodiosa voce di Tiffany, che canta a cappella davanti ai compagni, riecheggia fra le pareti della profonda cisterna, sfruttata come una sorta di amplificatore naturale e il risultato fa venire i brividi. La ragazzina ha postato il video sulla sua pagina Facebook, scrivendo: “Ho trovato un pozzo in Italia con un bell’eco. Mi manca già questo viaggio”. Il video (clicca qui per vederlo), è stato visto oltre 22mila volte dalla sera del 31 marzo a oggi e ha raccolto più di 580 like, venendo condiviso centinaia di volte. Tantissimi i complimenti per Tiffany da parte degli utenti del social network, che hanno preso in parola il suo hashtag “#makethisgoviral”.

CANTA HALLELUJAH NEL POZZO MAGICO DI SPOLETO: I COMPLIMENTI E L'INVITO DEL SINDACO DI SPOLETO - Le tantissime visualizzazioni collezionate dal video della cover di Hallelujah di Leonard Cohen fatta da Tiffany Day Sung nel cortile della Rocca albornoziana hanno reso virale la sua performance ma difficilmente la sua versione batterà il record stabilito su questo brano dai Pentatonix, con 146 milioni di visualizzazioni in appena 5 mesi. La ragazzina del Kansas può comunque dirsi soddisfatta di questo inaspettato successo e forse prima o poi la vedremo esibirsi in qualche talent. Intanto la giovane incassa i complimenti del sindaco di Spoleto Fabrizio Cardarelli, come si legge su Tuttoggi.info: “Ho avuto modo di vedere il video e ho apprezzato la splendida voce di questa ragazza. Domani stesso incaricherò gli uffici di invitarla a Spoleto per il prossimo Festival dei 2 Mondi. Credo sia il minimo nei confronti di questa giovane cantante che è riuscita a far girare così velocemente e in maniera squisita il nome e la bellezza della nostra Spoleto“. Oltre alla sua età, di Tiffany sappiamo che è di origini cinesi e che studia per diventare una cantante. Oltre a Spoleto, durante il suo viaggio in Italia, ha visitato anche Venezia, come si evince da una foto pubblicata sul suo profilo Instagram: clicca qui per vederla.

