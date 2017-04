Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto di oggi 5 aprile: i numeri vincenti! (conc 213/2017, 5 aprile)

SiVinceTutto Superenalotto

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI, MERCOLEDÌ 5 APRILE 2017, CONCORSO 213/2017 - Si ricomincia con SiVinceTutto, il concorso speciale di Superenalotto: oggi si terrà una nuova estrazione, la prima di aprile. Stasera, dunque, come ogni mercoledì, gli appassionati di questo gioco Sisal daranno l'assalto al montepremi messo in palio in un'unica serata. Comincia l'attesa per i numeri vincenti, quelli indispensabili per conquistare una vincita importante: li raccoglieremo in diretta per darvi modo di effettuare la verifica e, quindi, di scoprire se la combinazione che avete giocato è quella fortunata. Quella di oggi potrebbe essere la giornata giusta per mettere le mani sul 6, ma ci si potrebbe anche consolare con 5, 4, 3 o 2, le cui vincite non sono affatto trascurabili.

Indovinare i numeri vincenti è fondamentale per fare il botto e realizzare tutti i propri sogni, ma le proprie finanze possono essere "sistemate" anche non indovinando proprio tutti i numeri vincenti. E ciò è dovuto al fatto che la distribuzione del montepremi varia a seconda che venga o meno realizzato il 6: se qualcuno riesce a indovinare la combinazione fortunata, ottiene il 40,27% del montepremi, lasciando così al 5 il 32,38%, al 4 il 3,36%, al 3 il 14,69% e al 2 il 9,30%. Se, invece, nell'estrazione odierna nessuno riuscisse a fare il 6, allora le percentuali cambierebbero nel modo seguente: al 5 andrebbe il 33,36%, al 4 l'8,40%, al 3 il 39,18% e al 2 il 19,06%. Tra l'altro giocare a SiVinceTutto Superenalotto è facile, perché bisogna solo scegliere almeno 12 numeri su 90, poi si deve solo sperare che siano quelli vincenti. Potreste decidere di "abbonare" la vostra giocata, cioè farla ripetere per le successive estrazioni: da un minimo di due ad un massimo di cinque concorsi di fila. Uno di questi potrebbe essere quello giusto per diventare ricchi...

Restiamo concentrati sul presente, perché la dea bendata potrebbe presentarsi oggi al vostro appuntamento. In caso di vincita, cosa accade? Non c'è fretta per riscuotere il premio, anche se possiamo immaginare quanto questo aspetto possa diventare prioritario. In ogni caso il fortunato vincitore avrà 90 giorni solari di tempo per presentare la ricevuta vincente, a partire da quello successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Se lascerà trascorrere 60 giorni, dovrà recarsi presso gli uffici Sisal di Roma o Milano. Queste sono informazioni importanti per farsi trovare pronti, quindi non sottovalutatele. L'estrazione di SiVinceTutto Superenalotto comunque si sta avvicinando, quindi diamo un'occhiata ad un ultimo aspetto, cioè a quanto accaduto la settimana scorsa. I numeri vincenti dell'estrazione del concorso numero 212 sono stati 11-20-25-36-52-67 e non è stato realizzato l'inseguitissimo 6. Stasera, però, potrebbe andare diversamente e allora non possiamo fare altro che augurarvi buona fortuna!

QUI SOTTO I NUMERI VINCENTI DELL'ESTRAZIONE DI SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI, MERCOLEDÌ 5 APRILE 2017 CONCORSO 213/2017 (dalle 20:20)

LA COMBINAZIONE VINCENTE: -





(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

