Honor 8 Pro/ Smartphone cinese sbarca in Italia: super batteria e prezzi low cost 8 (data uscita e info)

Honor 8 Pro, smartphone (foto da Twitter)

HONOR 8 PRO, SMARTPHONE CINESE ESCE IN ITALIA: PREZZI E DATA USCITA (ULTIME NOTIZIE) - Esce finalmente anche in Italia la linea Honor 8 Pro, lo smartphone campione di vendite in Cina (con il nome Honor V9, ndr) arriva in Europa con la promessa di un rivale serio e competitivo, specie sui prezzi, per i colossi Apple iPhone e Android Samsung. Sulla scia di Huawei, anche Honor 8 Pro promette di poter arrivare in breve tempo in pieno mercato europeo con caratteristiche importanti e evoluzioni del concetto Android su larga scala. Il nuovo smartphone top di gamma è stato presentato oggi per il mercato Ue e come sottolinea il presidente Honor, George Zhao, «Si tratta del device più potente mai creato da Honor, che ridefinisce il mondo dei phablet con prestazioni eccezionali e un design ultra-sottile e minimalista. Il tutto per con un rapporto prezzo-prestazioni che inserisce Honor 8 Pro nella fascia di prezzo di 500 euro». Già, dimensioni grandi (157 x 77,5 x 7 millimetri e pesa 184 grammi) per un prezzo “minimo”: il Pro 8 sarà venduto a 549 euro a partire dal prossimo 20 aprile con i possibili preordini che sono già disponibili sul portale online di Honor, valla.eu. Qui sotto tutte le novità e le caratteristiche del nuovissimo smartphone di Honor.

HONOR 8 PRO, SMARTPHONE CINESE ESCE IN ITALIA: SUPER BATTERIA E CARATTERISTICHE (ULTIME NOTIZIE) - Con Honor 8 il concetto di smartphone “grande” viene del tutto preso in considerazione con un prezzo però fuori dal comune rispetto ai normali phablet: ambio display, il vero cambio di passo sempre essere garantito dalla batteria ultraleggero e pare ultraprestazionale. Con un 4000mAh, secondo Honor il nuovo Pro8 dovrebbe durare due giorni interi con una sola ricarica, una sorta di manna per i fanatici dello smartphone; mica male anche la memoria interna che vede 4 gigabyte, espandibile fino a 128GB con classica scheda microSD. Sistema operativo in Android 7.0 Nougat con EMUI 5.1 e un lettore di impronte digitali posizionato anche posteriormente, marcando differenza dall’iPhone in sostanza. Tutto compreso nel prezzo anche la scelta di uno tra i tre “omaggi” particolarmente apprezzati dagli appassionati di Honor. Si può scegliere tra una microSD da 64 GB più un visore VR 4 Smarts; una microSD da 128 GB più un Honor Tripod Selfie Stick e infine un power bank Honor da 10000 mAh più un Honor Tripod Selfie Stick. Veloce, agile ma nello stesso tempo assai “ampio” per poter combattere anche con i piccoli tablet alla iPad Mini, per intenderci.

© Riproduzione Riservata.