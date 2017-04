LA BELLEZZA DISARMATA/ Video live, Don Carron alla Bicocca: “Educare la ragione nella società che cambia”

Don Julian Carron (foto da Twitter)

“LA BELLEZZA DISARMATA”, INCONTRO IN UNIVERSITÀ BICOCCA DI MILANO CON L’AUTORE DON JULIAN CARRON (OGGI 5 APRILE 2017) - Oggi alle ore 17 in Università Bicocca di Milano va in scena l’incontro “Educare alla ragione in una società che cambia. Il ruolo dell’Università”, in occasione della pubblicazione del libro di Don Julian Carron “La Bellezza Disarmata”. Un seminario organizzato da alcuni studenti dell’Ateneo milanese alla presenza di alcuni ospiti relatori che parleranno con l’autore e presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione: la crisi, i rischi e il fattore crescita sono tutti temi legati alla nostra contemporaneità e allo stesso tempo anche alla cronaca spietata del mondo che ci circonda. L’università vista come luogo di partenza per la possibilità offerta ai giovani, attraverso lo studio, di poter rilanciare e rilanciarsi nel processo conoscitivo come «apertura alla totalità partendo dal particolare che più interessa allo studente», si legge nel comunicato di invito dell’UniMiB. Il testo presentato e pubblicato lo scorso anno, vede l’autore Don Carron impegnato nella disamina della realtà di oggi, con le sfide alla fede e alla ragione di ogni singolo individuo “in crisi” e senza più punti di riferimento. Come scrive lo stesso Carron, «lil volume intende offrire il contributo di una esperienza di vita a chiunque sia alla ricerca di ragioni adeguate per vivere e costruire spazi di libertà e di convivenza in una società pluralistica». Proprio dall’università di cerca uno di questi punti di “rilancio” per andare in contro all’altro e alle sue esigenze: «Il vantaggio di ogni crisi, come quella che sta attraversando attualmente la società, è che «costringe a tornare alle domande; esige da noi risposte nuove o vecchie, purché scaturite da un esame diretto», questo testo di Hannah Arendt citato all’inizio del volume “La bellezza disarmata” apre secondo Carron proprio a quell’invito di cui si parlerà nell’incontro di oggi. Un invito ad aprirsi all’altro senza irrigidirsi sulle proprie posizioni e una possibilità anche per il mondo cristiano chiamato a verificare la ragione della propria fede di fronte ad una società in così rapido avanzamento e cambiamento.

“LA BELLEZZA DISARMATA”, INCONTRO IN UNIVERSITÀ BICOCCA DI MILANO: ORARI, RELATORI E TEMA DEL SEMINARIO (OGGI 5 APRILE 2017) - L’incontro con Don Julian Carron all’Università degli Studi di Milano Bicocca si terrà oggi 5 aprile alle ore 17, presso l’Edificio U6 Aula Magna (Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano): all’incontro, cui parteciperà l’autore proprio de “La bellezza disarmata” vedrà un seminario tra professori, studenti e relatori in cui discutere del tema portante offerto dal titolo stesso, «Educare alla ragione in una società che cambia. Il ruolo dell'Università». Il tema dello studio e di come non limitarsi alle diverse specializzazioni verrà affrontate tra i primi punti del dialogo: sia per gli studenti, chiamati a rilanciare il proprio processo conoscitivo come apertura sempre più totale alla realtà; e sia per i dicenti, chiamati con la loro crescente formazione a porre una riflessione critica sull’attuale contesto socio-culturale in cui vive l’uomo contemporaneo. Assieme a Don Carron, interverranno come relatori ufficiali: il professor Paolo Cherubini, prorettore per la Didattica, il professor Gianfranco Pacchioni, prorettore per la Ricerca, e il professor Adolfo Ceretti docente di criminologia. Modera la professoressa Susanna Mantovani. Qui sotto sarà possibile seguire l’intero incontro in Università con la diretta video live sul canale Facebook, a partire dalle ore 17.

