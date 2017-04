PREVISIONI METEO/ Ultime notizie: Torino e nord, piogge e temporali (oggi, 5 aprile 2017)

Previsioni meteo, Immagini di repertorio (LaPresse)

ALLERTA METEO, PREVISIONI DEL TEMPO E MALTEMPO: PIOGGE SU TORINO (OGGI, 5 APRILE 2017) - Maltempo sul nord Italia e in particolare su Torino oggi 5 aprile 2017 secondo le previsioni meteo. In base a quanto riportato da Arpa Piemonte sul capoluogo piemontese il cielo è nuvoloso e sono previste piogge sparse e locali temporali sulle zone pedemontane sudoccidentali. I temporali sono in ogni caso in attenuazione e andranno ad esaurirsi nelle prossime ore. Anche la nuvolosità che ha caratterizzato Torino questa mattina lascerà spazio nel pomeriggio a schiarite a partire dal settore settentrionale: il cielo diventerà quindi via via soleggiato e i venti saranno deboli ma con rinforzi moderati nelle vallate alpine. Domani il bollettino dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale segnala che su Torino il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, così come nei giorni successivi. Da domani non sono previste precipitazioni e i venti continueranno ad essere deboli. Quindi dopo il maltempo e i temporali di queste ultime ore la situazione dovrebbe andare migliorando.

ALLERTA METEO, PREVISIONI DEL TEMPO E MALTEMPO: PRIMAVERA ADDIO? (OGGI, 5 APRILE 2017) - Pare che la primavera si stia prendendo una pausa: ad indicarlo sono le ultime previsioni meteo che segnalano appunto il passaggio di piogge e temporali prima al Nord e poi al Centosud. Secondo quanto riferito da ilmeteo.it sulle regioni settentrionali sta passando aria fredda in quota che provoca locali temporali. Al momento sulle regioni del sud e parte del centro resiste una bassa pressione. Oggi 5 aprile 2017 sono state registrate piogge al Nord mentre al Centro-Sud si è avuto bel tempo. Nel pomeriggio il clima è previsto in deciso miglioramento al Nord mentre peggiorerà al centrosud dove sono attesi temporali, soprattutto sull'Appennino e sulle zone limitrofe. Domani sulle regioni settentrionali ci saranno sole e tempo bello mentre dalla tarda mattina le condizioni meteorologiche peggioreranno al centrosud dove saranno possibili rovesci e temporali diffusi, localmente intensi. Per quanto riguarda le temperature sono previste in diminuzione un po' ovunque oggi mentre domani sono indicate in aumento al Nord e stazionarie al centrosud.

