SCALE MOBILI/ Ecco perché non bisognerebbe salire i gradini ma stare fermi

Avete presente quelle folle scatenate negli orari di punta della metropolitana che si lanciano di corsa fuori delle vetture una volta arrivati alla stazione e che poi sempre di corsa si gettano sulla scala mobile salendola anche a due gradini per volta? Avete presente come vi guardano male se voi cercate di mettervi da parte da bravi sul lato destro per salire fermi, come d'altro canto l'idea di scala mobile suggerisce? Altrimenti non sarebbe mobile. E gli spintoni perché vi facciate da parte, convinti come sono gli "scalatori" che risparmieranno secondi preziosi nella corsa all'ufficio o a casa (mentre un po' di esercizio fisico, ammettiamolo, fa sempre bene). Bene, non è solo un problema di ammassamento e fastidio, ma come rivela il New York Times in un articolo, salire le scale mobili scalando i gradini rallenta la scala stessa. Non solo, soprattutto le danneggia, ecco perché le vediamo continuamente ferme per lavori di manutenzione, cosa che ci fa imbestialire dando la colpa all'ATM di turno. Il modo giusto, dicono alcuni esperti, è salire immobili stando a fianco a due a due. Così, come hanno dimostrato facendo degli esperimenti nell'affollatissima metro di Londra, si riduce la congestione di persone anche del 30%. Il tempo di risalita poi si riduce, in quanto si crea meno congestione all'inizio della salita. E infine si ottiene la massima sicurezza evitando cadute.

