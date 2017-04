STRAGE DI ERBA / Rosa e Olindo: verso la revisione del processo? (Pomeriggio 5)

Rosa e Olindo (immagine dal web)

STRAGE DI ERBA, ROSA E OLINDO ULTIME NOTIZIE: VERSO LA REVISIONE DEL PROCESSO? ATTESA PER LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE (POMERIGGIO 5, OGGI 5 APRILE 2017) - Nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5, oggi si torna a parlare della Strage di Erba, a dieci anni dalla terribile vicenda che ha portato all'arresto dei coniugi Romano, Rosa e Olindo. Una vicenda controversa e che potrebbe contemplare un importante colpo di scena. Nella giornata di oggi, infatti, è prevista l'udienza decisiva per la revisione del processo chiesta con forza dalla difesa della coppia condannata in via definitiva all'ergastolo in quanto ritenuta responsabile della strage di Erba. Rosa Bazzi ed Olindo Romano sperano oggi di far riaprire il caso e puntano sull'esistenza di reperti mai esaminati nel corso dell'inchiesta. Sull'istanza avanzata dalla difesa dei due coniugi all'ergastolo deciderà la Corte di Cassazione. Nelle passate ore, parlando a "La Storia Oscura" su Radio Cusano Campus l'avvocato Fabio Schembri ha voluto ribadire come si sia voluto ripartire proprio dai numerosi elementi di dubbio esistenti durante le fasi processuali. "A questi noi riteniamo di poter aggiungere ulteriori elementi di carattere scientifico e anche di carattere dichiarativo tramite i quali chiederemo la revisione del processo", aveva aggiunto alla vigilia dell'udienza in Cassazione. Nel corso delle indagini, ha ricordato ancora l'avvocato, gli stessi Ris di Parma, nell'escludere la presenza di Rosa e Olindo sulla scena del crimine, "rinvenne delle tracce biologiche di soggetti sconosciuti" alla stessa inchiesta. Si tratta di tracce che non avrebbero nulla a che fare con i coniugi Romano, né con le vittime ed i soccorritori. A tal proposito si è chiesto l'avvocato: "Di chi sono quelle tracce? Sono la firma dei veri assassini?". Oggi intanto si tornerà a parlare dei dubbi attorno a Rosa e Olindo anche nel corso del programma della rete ammiraglia di casa Mediaset. Si partirà da una recente dichiarazione di Romano, il quale ha ammesso: "Mi dissero 'Confessa e Rosa sarà libera'". Nel corso della puntata saranno poi rivelati alcuni stralci del diario di Olindo.

© Riproduzione Riservata.