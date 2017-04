Sciopero mezzi Atm Milano & aerei Alitalia/ Oggi 5 aprile: fermi il 60% dei voli (info e orari)

Sciopero mezzi Atm e aerei (LaPresse)

SCIOPERO MEZZI ATM, MILANO: OGGI 5 APRILE 2017 (ULTIME NOTIZIE). DISAGI PER SALONE MOBILE - Lo sciopero dei mezzi Atm questa mattina 5 aprile a Milano non sarà un disagio soltanto per i pendolari che si dirigono e spostano nella rete milanese nella prima parte della giornata: a Milano è in corso da due giorni il Salone del Mobile e i disagi potrebbero essere notevoli durante lo sciopero per le metro che potrebbero essere chiuse (ancora non è chiaro l’adesione reale alla protesta) e che potrebbero lasciare a piedi molti visitatori. L’astensione al lavoro dei dipendenti Atm scatterà dalle 8.45 di questa mattina fino alle 12.45, con fasce garantite e attive prima delle 8.4 e dopo la conclusione dello sciopero. Giornata di tensione per via delle proteste contro le decisioni e i mancati accordi sul Tpl del Comune di Milano con Atm e con i sindacati principali, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal, Orsa, Sama-Faisa e Cub Trasporti. Eventuali modifiche di percorsi e stato delle metro saranno monitorate per tutta la mattina in modo da rendervi aggiornati in tempo reale sul grado di disagio offerto dall’ennesimo sciopero dei mezzi pubblici a Milano. Il sindaco Sala ha tentato la mediazione ma senza esiti positivi, con i dipendenti sindacalizzati di Atm che non hanno ceduto indicendo lo sciopero del trasporto pubblico per 4 ore su tutta la rete metropolitana e di superficie.

SCIOPERO AEREI ALITALIA: OGGI 5 APRILE 2017 (ULTIME NOTIZIE). STOP A 60% DEI VOLI - Giornata di estrema tensione anche sul fronte aerei con lo sciopero Alitalia che mette a rischio l’intero traffico aereo italiano con circa il 60% dei voli che saranno tenuti fermi per tutta la giornata di oggi. Sciopero contro il piano tagli che non vede ancora Alitalia rilanciarsi e che prevede dunque per oggi il forte disagio nei principali aeroporti italiani. Azienda, sindacati e Governo non sono riusciti a venirne a capo e non hanno scongiurato in extremis lo sciopero rimasto attivo per questo mercoledì 5 aprile. In seguito a tale mancato accordo, Alitalia si è vista costretta a cancellare il 60% dei voli nazionali e internazionali per la mancanza di personale di volo, piloti e personale a terra. Sono però mantenute le fasce di garanzia classiche per l’ex compagna di bandiera: dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00. Sempre Alitalia ha fatto sapere nella serata di ieri come, vista l’ampia previsione di questo sciopero, il 92% dei passeggeri coinvolti dallo sciopero è stato riprometto e riassegnato a voli alternativi tra la giornata di oggi e la serata fino a domani mattina. Si attendono due presidi oggi importanti delle maggiori sigle sindacali, uno a Fiumicino e l’altro dovrebbe tenersi a Milano Malpensa.

