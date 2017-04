Terremoto oggi/ Ingv, ultime scosse: sisma di 5.5M nelle isole Andreanof (5 aprile 2017, ora 1:45)

Terremoto oggi e Meteo (immagine d'archivio)

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: SCOSSA DI 5.5M NELLE ISOLE ANDREANOF (5 APRILE 2017) - Importante scossa nel mondo, avvenuta alle 00:08 nelle isole Andreanof, nelle Auletine. Il fenomento tellurico, pari a 5.5M, è stato localizzato a latitudine 51.36 e longitudine 176.44, ipocentro a 40 km di profondità. Alle 23:50 è stata individuata invece una scossa di 4.9M nel golfo di Paria, in Venezuela. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 10.31 e longitudine 62.14, ipocentro a 10 km di profondità. Colpito anche il Pakistan alle 23:41, da un sisma di 4.9M, individuato a latitudine 36.11 e longitudine 71.41, ipocentro a 100 km di profondità. Per quanto riguarda l'Italia, l'ultimo sisma risale alle 16:44, pari a 2.1M, che ha colpito la provincia di Macerata. Il Centro Nazionale Terremoti ha localizzato l'epicentro a latitudine 42.92 e longitudine 13.11, ipocentro ad 11 km di profondità. Coinvolta Visso, a 2 km di distanza dall'epicentro, Ussita, Castelsantangelo sul Nera e Preci, tutte entro un raggio di 7 km dal punto colpito.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: ACQUAZZONI AL CENTROSUD, MAESTRALE IN SARDEGNA (5 APRILE 2017) - Continuerà ad essere instabile il tempo anche per oggi, mercoledì 5 aprile 2017. Il bollettino metereologico prevede infatti che il maltempo sarà dovuto ad una depressione, che proseguirà fino a damani. In particolare, le regioni del CentroSud saranno interessate da un significativo calo di temperatura e dalla presenza di acquazzoni e temporali sparsi. Il fenomeno metereologico si sposterà inoltre verso Calabria, Campania e Puglia, mentre le Alpi saranno interessate da nevicate al di sopra dei 1.200-1.500 metri. Calo delle temperature anche in alcune zone del Nord Italia, con una differenza fino a 7 gradi per le massime. In leggero aumento invece la temperatura al Sud, mentre in Sardegna è atteso l'arrivo del maestrale.

