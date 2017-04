16ENNE ACCOLTELLATO A NAPOLI / Reagisce alla rapina del suo scooter: inseguito e aggredito

Immagine di repertorio (LaPresse)

16ENNE ACCOLTELLATO A NAPOLI, ULTIME NOTIZIE: REAGISCE ALLA RAPINA DEL SUO SCOOTER, RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI - Non si placa la scia di sangue di questi giorni: a Napoli, esattamente a Pianura, un ragazzino appena 16enne è stato accoltellato per aver reagito alla rapina del suo scooter. A darne notizia è il quotidiano Repubblica.it nella sua edizione online e che ha riferito quanto finora constatato dalle Forze dell'ordine. Stando ad una prima ricostruzione, la giovane vittima sarebbe stata inseguita, quindi aggredita e ferita con un coltello. Diversi i colpi al petto ed allo stomaco che avrebbero reso le sue condizioni gravi. Attualmente il 16enne si trova ricoverato in ospedale, al San Paolo, con prognosi riservata. Stando a quanto emerso dalla ricostruzione della Polizia di Stato, il 16enne è stato accoltellato la scorsa notte tra strada Provinciale, via Carrà e via Botticelli, subito dopo la partita Napoli-Juventus. In seguito alla violenta aggressione si sarebbe accasciato a terra, prima di trovare i primi soccorsi.

E' stata proprio la stessa vittima a fornire seppur con difficoltà le pochissime ma importanti indicazioni indicando la rapina come la causa dell'accoltellamento subito. A soccorrerlo, come riporta il sito Fanpage.it nella sua edizione napoletana, è stato un automobilista di passaggio in via Carrà. L'uomo si sarebbe trovato di fronte ad una scena inquietante: il 16enne sul ciglio della strada, in una pozza di sangue. Immediato il suo intervento e il trasporto d'urgenza presso l'ospedale San Paolo. Con il passare delle ore le sue condizioni sarebbero lievemente migliorate, mentre proseguono le indagini al fine di fare maggiore chiarezza sull'accaduto poiché nessuno avrebbe assistito all'aggressione del 16enne. Gli inquirenti sono attualmente al lavoro al fine di identificare i presunti responsabili del gesto.

© Riproduzione Riservata.