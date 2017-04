ANTONELLA LETTIERI / Scena del crimine inquinata? Spunta ipotesi secondo complice (ultime notizie)

Antonella Lettieri, ultime notizie

ANTONELLA LETTIERI, ULTIME NOTIZIE: LE IPOTESI DELL’AVVOCATO DIFENSORE DI SALVATORE FUSCALDO (NEWS, 6 APRILE 2017) - Sta per avvicinarsi il primo drammatico mese dall’uccisione di Antonella Lettieri, ma la verità sull’omicidio di Cirò Marina sembra ancora distante. Se per gli inquirenti Salvatore Fuscaldo, vicino di casa 50enne della vittima, rappresenta il solo responsabile del massacro ai danni della commessa 42enne, diversa è la posizione del suo difensore, l’avvocato Francesco Amodeo. Punto di partenza della sua difesa è il presunto inquinamento della scena del crimine, la casa di Antonella Lettieri nella quale la donna è stata uccisa la sera dell’8 marzo scorso. Alla luce di ciò il difensore di Salvatore Fuscaldo ha insistito nel chiedere per lui gli arresti domiciliari. “Almeno cinque persone sono entrate in quella casa e hanno attraversato in modo inverso il percorso fatto dall'assassino”, ha dichiarato l’avvocato Amodeo ai microfoni della trasmissione Pomeriggio 5. I cinque soggetti sarebbero entrati nell’abitazione divenuta il luogo del delitto, prima dell’arrivo dei Carabinieri. Tra questi anche il cognato e la sorella della vittima. Anche per tale ragione la difesa di Fuscaldo sostiene che vi siano altre tracce ed impronte che avrebbero portato ad inquinare la scena. Nonostante le ipotesi avanzate dalla difesa del presunto assassino di Antonella Lettieri, gli elementi a carico del bracciante agricolo con la passione per la caccia sarebbero comunque numerosi, a partire dalla chiave ritrovata sotto il cadavere della 42enne. Una chiave che serviva per aprire una delle porte della sua abitazione, non appartenente alla commessa uccisa e che era attaccata ad un portachiavi riportante il logo di un’associazione di caccia frequentata da Salvatore Fuscaldo. Anche gli scarponcini che gli inquirenti hanno ritrovato nei giorni scorsi nelle campagne di Cirò Marina e sui quali sarebbe stata rinvenuta una traccia di sangue di Antonella, apparterrebbero all’arrestato. Su questo aspetto si è espresso il suo avvocato asserendo come non sia ancora possibile attribuire con certezza al suo assistito quelle calzature. Intanto, le indagini sull’efferato delitto proseguono e per gli investigatori Fuscaldo non sarebbe il solo responsabile della morte della 42enne. Secondo chi indaga, infatti, non è escluso che insieme all’uomo arrestato, la sera del delitto ci fosse anche un complice. Ma chi potrebbe essere entrato nell’appartamento della donna uccisa e, forse, aver messo apposta le chiavi sotto il cadavere? Una domanda alla quale ad oggi non ci sarebbe ancora una risposta ma che anzi potrebbe aprire a nuove strade attorno al giallo di Cirò Marina. Questo aspetto ricondurrebbe nuovamente alla tesi della difesa di Fuscaldo che insiste sull’inquinamento della scena del crimine nelle ore seguenti all’omicidio, quando sarebbe potuto accadere di tutto. L’ipotesi del secondo complice resta ancora del tutto aperta in attesa dei risultati dei Ris in mano agli inquirenti e che potrebbero fornire ulteriori informazioni utili.

