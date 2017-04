AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A1 (ultime notizie, oggi 6 aprile 2017)

Autostrade, bollettino traffico, Foto La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 6 APRILE 2017). INCIDENTE SULL'A1 MILANO-BOLOGNA - La nottata delle autostrade italiane è stata condizionata da un brutto incidente accaduto ieri sera attorno alle ore 20.00. Il sito istituzionale Autostrade.it sottolinea come sull'A1 Milano-Bologna al chilometro 124.4 direzione Napoli si sia formata una coda di oltre sei chilometri tra Parma e Terre di Canossa - Campegine. L'incidente ha portato a traffico e anche a diversi problemi nella notte. Non è stato rivelato dal portale invece quali siano state le dinamiche e le conseguenze di questo brutto incidente. Non sappiamo infatti se ci sono stati dei feriti e nemmeno ovviamente l'entità di questi eventuali. Sarà importante nella giornata di oggi, giovedì 6 aprile 2017, fare molta attenzione e controllare proprio il portale per vedere se si sono creati ulteriori problemi in merito. La sensazione però è che già nelle prime ore della mattinata dovrebbe essere tutto ristabilito e che quindi non ci dovrebbero essere dei problemi alla viabilità.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 6 APRILE 2017). CANTIERI NELLA NOTTE - Nella notte sono stati aperti diversi cantieri che hanno portato a code sulle autostrade italiane. Il sito istituzionale Autostrade.it ha sottolineato diversi tratti che sono stati chiusi durante la notte e saranno riaperti nella mattinata. Sull'A9 Lainate-Svizzera al chilometro 42.3 direzione Svizzera sarà chiuso fino alle ore 5.00 il tratto tra Como centro e Chiasso. Si passa poi sull'A10 Genova-Savona-Ventimiglia dove al chilometro 6 direzione Ventimiglia troveremo chiuso il tratto tra il bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Pegli fino alle ore sei questo come sull'A3 Napoli-Salerno al chilometro 42.8 direzione Napoli con il tratto chiuso tra Salerno e Cava de' Tirreni. Sicuramente per chi passerà da queste parti il consiglio è quello di controllare sempre con attenzione il sito istituzionale dove ci sono degli aggiornamenti in tempo reale dove si può trovare una definizione importante per riuscire ad evitare problemi.

