EMANUELE MORGANTI / Manca testimonianza chiave, altri sei indagati per omicidio volontario (ultime notizie)

Emanuele Morganti, ultime notizie

EMANUELE MORGANTI, ULTIME NOTIZIE: NUOVI ACCERTAMENTI IN CORSO IN ATTESA DELLA TESTIMONIANZA CHIAVE (NEWS 6 APRILE 2017) - Sono in tutto otto gli indagati per l'orribile omicidio di Emanuele Morganti e che ha sconvolto l'Italia intera popolando le pagine di cronaca di tutti i quotidiani nazionali. Attorno alla morte del giovane 20enne massacrato ad Alatri dopo una rissa iniziata all'interno di un locale e culminata all'esterno, si concentrano le corpose indagini che ad oggi, come rivela Repubblica.it, hanno portato ad attenti accertamenti e alla raccolta di numerose testimonianze. Oltre cento le persone sentite, mentre per le analisi dei Ris è stato adoperato anche un drone sul luogo dell'aggressione. Nulla è stato lasciato al caso ed anche per questo la procura di Frosinone è giunta ad una decisione importante, estendendo l'accusa di omicidio volontario a tutti i soggetti indagati. Non solo i due giovani arrestati, i fratellastri Mario Castagnacci e Paolo Palmisani, ma anche le altre sei persone finora indagate solo per rissa dovranno rispondere delle gravissime accuse. Si tratta di Franco Castagnacci, padre di uno degli arrestati, i quattro buttafuori del locale Miro di Alatri (Michael Ciotoli, Damiano Bruni, Manuel Capoccetta e l’albanese Xhemal Pjetri) ed il 24enne Michel Fortuna. Le indagini su quanto accaduto la notte a cavallo tra il 25 ed il 26 marzo scorso riguarderebbero ora anche la Skoda parcheggiata in piazza e sulla quale Emanuele Morganti era finito dopo il violento pestaggio, battendo la testa e perdendo conoscenza. Il pm Misiti ha disposto nuovi accertamenti anche sulla vettura in questione. Ad occuparsene sarà il reparto del Ris, chiamato ad isolare tracce biologiche ed impronte digitali da comparare successivamente con il Dna degli indagati. Tali operazioni saranno ripetute anche sugli abiti della vittima la quale, dopo essere finita a terra, ormai agonizzante, sarebbe stata ulteriormente presa di mira dagli aggressori che gli avrebbero sputato addosso. L'inchiesta si è andata allargando nelle ultime ore con l'aggravarsi delle responsabilità degli indagati, ma la chiusura del cerchio appare ancora lontana. Intanto occorrerà fare chiarezza sulla natura del colpo mortale e che avrebbe portato al decesso di Emanuele Morganti. A tal proposito infatti, anche in sede di autopsia sono emersi dubbi sul fatto che il colpo fatale sia stato quello contro il montante dell'auto. Anche in assenza di una testimonianza chiave che possa indicare il responsabile che avrebbe sferrato un colpo - forse una manganellata - contro il 20enne, la strada si ipotizza tutta in salita. Nonostante le numerose testimonianze, infatti, mancherebbe ancora quella decisiva per chiudere il cerchio attorno al delitto di Emanuele Morganti.

