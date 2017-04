FABRIZIO CORONA/ Oggi in Tribunale per l’interrogatorio. L’avvocato: “Spiegherà perché ha nascosto i soldi”

Fabrizio Corona

FABRIZIO CORONA, OGGI IN TRIBUNALE PER L’INTERROGATORIO. L’AVVOCATO: “SPIEGHERÀ PERCHÈ HA NASCOSTO I SOLDI” - Nuova udienza del processo contro Fabrizio Corona, oggi in Tribunale a Milano per il suo interrogatorio. Uno dei suoi legali, Ivano Chiesa, è stato intervistato stamane dall’inviato di Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci, anticipando cosa avverrà oggi. L’avvocato ha spiegato che l’interrogatorio di Corona è un importante passaggio trattandosi di un processo penale ma che l’ex re dei paparazzi aveva già reso dichiarazioni per chiarire gran parte delle cose. Chiesa ha affermato che nelle scorse udienze si è chiarito che il denaro non è di provenienza illecita ma che è frutto del lavoro di Corona. Il legale ha ribadito inoltre che è stato proprio l’ex fotografo dei vip a chiamare la Dda (Direzione distrettuale antimafiaO) e che non sono stati ravvisati collegamenti tra il suo assistito e la criminalità organizzata. Secondo l’avvocato Chiesa i testimoni hanno inoltre confermato quanto sostenuto dalla difesa e cioè che i soldi nel controsoffitto di Francesca Persi non sono di provenienza illecita, essendo frutto del lavoro di Corona: “I testimoni hanno chiarito che nel tipo di attività che svolge Corona è normale il pagamento in contanti. Se non è fatturato diventa “nero” ma se è fatturato no”. Per quanto riguarda il numero di testimoni che verranno sentiti, il legale ha spiegato che ne erano stati indicati 190 ma che molti sono già stati sentiti perché “in comune” con il pubblico ministero: “A molti rinunceremo e dovrebbero quindi essere infine una settantina. Oggi verranno sentiti gli ultimi due del pubblico ministero. Sono due persone che hanno avuto rapporti professionali con la società Athena e ci diranno se hanno fatto dei pagamenti in contanti”. Chiesa ha anche confermato che si dovrebbe trattare di un lungo interrogatorio della durata di qualche ora, durante il quale Corona spiegherà perché ha nascosto i soldi. Clicca qui per vedere l'intervista a Mattino 5.

