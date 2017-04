FIRENZE, ZTL NOTTURNA/ Da oggi 6 aprile torna il blocco auto estivo in centro

Ztl Firenze (LaPresse)

ZTL ESTIVA NOTTURNA A FIRENZE, TORNA ATTIVO IL BLOCCO AUTO IN CENTRO. INFO E ORARI (OGGI 6 APRILE 2017) - Da oggi giovedì 6 aprile e fino al 1 ottobre torna attiva la Ztl estiva notturna a Firenze in pieno centro città: la disposizione lanciata quando ancora alla guida della città sull’Arno vi era come sindaco Matteo Renzi, torna dopo i vari proclami e richieste di modifica negli ultimi anni di amministrazione Nardella. Non vi saranno invece novità neanche per questa nuova stagione di Zona traffico limitato in centro città, indetto per preservare la tranquillità dei cittadini residenti in centro Firenze durante la bella stagione estiva. In termini di orari, il divieto e blocco auto sarà in vigore le sere del giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 23 alle ore 3 del giorno successivo. In questa finestra saranno riattivate le porte telematiche ai confini della ztl intorno al centro storico: ad essere interessati al provvedimento comunale di nuovo approvato per poter scattare il 6 aprile (ovvero oggi, ndr) sono tutti i settori della ztl diurna - A, B, O - a cui si aggiungono i varchi attivi solo per il provvedimento notturno estivo, G e F.

ZTL ESTIVA NOTTURNA A FIRENZE: LA MAPPA DI DIVIETO (OGGI 6 APRILE 2017) - La mappa della srl notturne estiva nel centro di Firenze è stata di nuovo approvata dal comune guidato da Dario Nardella, con la conferma dell’intera mappa del divieto d’accesso esposta sia sul sito del Comune che sull’edizione fiorentina del Corriere della Sera. Si parte dalle aree di Piazza Cavalleggeri-lungarno della Zecca Vecchia-piazza Piave e infine anche l’area di San Niccolò. Le strade invece che saranno inibite per intero dalla Ztl estiva notturna saranno: «via dei Bastioni (tratto via Ser Ventura Monachi-viale Poggi escluso), viale Poggi (escluso), viale Galilei (tratto viale Poggi-via San Leonardo, escluso), via San Leonardo (tratto viale Galilei-Schiaparelli inclusa), via Schiaparelli (inclusa), via San Leonardo (tratto via Schiaparelli-Costa San Giorgio inclusa), via di Belvedere (inclusa)», come si legge nella nota del comune fiorentino. Nei prossimi giorni vi saranno anche alcuni proclami sindacali per alcune categorie di consumatori e degli esercizi commerciali del centro che lamentano ogni anno la “scure” calata contro la movida estiva in cento storico.

© Riproduzione Riservata.