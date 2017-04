GIANNA DEL GAUDIO / Difesa di Tizzani sulla scena del crimine, nuove tracce di sangue (ultime notizie)

Gianna Del Gaudio, ultime notizie

GIANNA DEL GAUDIO, ULTIME NOTIZIE: LA DIFESA DI ANTONIO TIZZANI NELLA VILLETTA DEL DELITTO (NEWS OGGI, 6 APRILE 2017) - Nei prossimi mesi potrebbero emergere nuove interessanti novità sul delitto di Gianna Del Gaudio, l'ex professoressa in pensione sgozzata nella sua villetta a Seriate, la notte tra il 26 ed il 27 agosto scorso. La giornata di martedì 4 aprile si è rivelata particolarmente interessante per la difesa di Antonio Tizzani, l'unico indagato per il delitto della donna 63enne. Marito 68enne della vittima, Tizzani ha sempre respinto ogni accusa a suo carico, nonostante i copiosi sospetti nutriti dagli inquirenti nei suoi confronti. Alle telecamere, in occasione di varie interviste, si è sempre dichiarato "innocentissimo", ed innocente lo sarebbe anche per il suo pool difensivo, soprattutto dopo l'ultimo sopralluogo sulla scena del crimine. Tutto è avvenuto lo scorso martedì quando, come rivela Bergamonews.it, il genetista Giorgio Portera e l'avvocato Giovanna Agnelli, difensore di Antonio Tizzani, sono entrati nella villetta di piazza Madonna della Neve alla ricerca di nuove verità sull'omicidio di Gianna Del Gaudio. L'intento è stato quello di trovare nuovi elementi a conferma della tesi secondo la quale Antonio Tizzani sarebbe del tutto estraneo all'uccisione della moglie, in modo da smentire le ipotesi avanzate fino ad oggi dagli inquirenti. Dopo la consegna delle relazioni relative agli accertamenti eseguiti dal Ris di Parma, dunque, è toccato al consulente della difesa dell'indagato accedere sulla scena del crimine nell'ambito di un importante sopralluogo iniziato intorno alle 15:00 del pomeriggio dello scorso martedì e conclusosi solo dopo circa due ore. Un arco di tempo necessario a setacciare l'intera villetta a schiera di tre piani, compreso l'interrato, con una maggiore attenzione soprattutto alla cucina, l'area della casa nel quale si è consumato il terribile delitto di Gianna Del Gaudio. E' qui che sarebbero state trovate nuove tracce di sangue che in precedenza non sarebbero state prese in esame e quindi adeguatamente valutate. Subito dopo il sopralluogo, a parlare alla stampa è stato lo stesso genetista Portera, che ha confermato la raccolta di informazioni importanti aggiungendo: "Possiamo già dire che le nostre ipotesi vanno nella direzione opposta a quella della magistratura, ossia che per noi Antonio Tizzani non c’entra nulla con il delitto di sua moglie". Grande attenzione è stata riservata anche al cancello della villetta sul quale erano state rinvenute tracce di sangue della vittima. A differenza dei precedenti sopralluoghi, questa volta Antonio Tizzani non era presente, lasciando così il suo pool difensivo al proprio importante lavoro atto a contrastare le accuse nei suoi confronti. L'arrivo della difesa dell'ex ferroviere sul luogo del delitto è giunto a distanza di neppure un mese dalla consegna della perizia dei rilievi effettuati dai Ris che avevano concluso come in casa non vi fossero tracce di estranei. Ad oggi il delitto di Gianna Del Gaudio resta ancora senza un colpevole, ma nelle prossime settimane non si esclude che possa esserci un atteso colpo di scena che potrebbe contemplare l'uscita definitiva di Antonio Tizzani dal giallo o, al contrario, un suo maggiore coinvolgimento.

