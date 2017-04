Gas sarin sui bambini/ Siria, raid chimici: Trump vs Assad, ma il vescovo di Aleppo, “non è stato Damasco”

Attacco chimico in Siria (LaPresse)

ATTACCO GAS SARIN IN SIRIA A IDLIB: VESCOVO ALEPPO, “NON È STATO ASSAD“ (ULTIME NOTIZIE) - Importante intervento di una voce fuori dal coro delle propagande in Siria, come già altre volte in passato: dopo l’orrendo attacco chimico con gas sarin su bambini e civili siriani, la lotta internazionale sul “rimbalzo” di colpe e responsabilità vede finalmente una parola fuori dal coro appunto, proveniente dal vescovo di Aleppo, Antoine Audo, spesse volte in passato molto critico contro la dittatura e la repressione dello stesso presidente di Damasco. «In questa situazione così frammentata, con tanti interessi e attori in gioco, è difficile poter essere sicuri al cento per cento di come stanno le cose», scrive il vescovo siriano in un colloquio con l’agenzia Fides. «Ma per quello che conosciamo in base alle nostre esperienze, non riesco proprio a immaginare che il governo siriano sia così sprovveduto e ignorante da poter fare degli 'errori' così madornali; secondo Audo dunque potrebbe non esservi il governo di Assad dietro all’attacco chimico che in queste ore sta provocando un vero e proprio caso mondiale tra Onu, Nato, Russia e la stessa Siria. Il Vescovo poi insiste sul problema di comunicazione che spesso ha giocato brutti scherzi in Siria, con le varie propagande sia pro che anti-Assad che non aiutano a raccontare la verità: «già in altri passaggi delicati della guerra, episodi di uso delle armi chimiche hanno avuto un impatto destabilizzante sull'intero quadro». Conclude il vescovo caldeo su Fides, «Conviene sempre tener conto di questo, soprattutto quando certe cose si ripetono con dinamiche molto simili, e innescano le stesse reazioni e gli stessi effetti già sperimentati in passato».

ATTACCO GAS SARIN IN SIRIA A IDLIB: TRUMP, “HO CAMBIATO IDEA SU ASSAD” (ULTIME NOTIZIE) - Proprio come aveva preannunciato lo stesso vescovo di Aleppo (uno dei territori maggiormente tartassati da Isis, Governo Assad e ribelli anti-Damasco), l’attacco con gas sarin in Siria contro la provincia di Idlib rischia di far degenerare la già flebile tregua sulla guerra “mondiale” in atto tra Siria, Iran e Iraq. «Due giorni fa, il Presidente USA Donald Trump aveva detto che Assad fa parte della soluzione del problema siriano…» ha raccontato ieri il vescovo Audo ponendo l’accento sul forte rischio di strumentalizzare l’opinione diplomatica e socio-politica estera con attacchi terroristici e presunte responsabilità. E di fatti ieri sera Donald Trump ha tuonato: «Quello che ho visto su bambini e neonati ha avuto un grande impatto su di me e ha cambiato il mio atteggiamento verso la Siria e Assad. E' inaccettabile». In poche ore un cambio repentino che suggerirebbe quantomeno un “chi va là” da parte di Onu, Usa e Ue rispetto alla paternità dell’attacco. Con il sostegno delle forze mondiali a favore di Assad, che vantaggi potrebbe ricavare il dittatore siriano da un improvviso attacco contro civili, bambini e donne con devastanti armi chimiche? L’interrogativo posto dal vescovo di Aleppo e rilanciato in alcuni ambienti europei per ora non trova “apprezzamenti” alla Casa Bianca, che tira dritto «Quando con i gas vengono uccisi bambini, neonati, per me sono state superate diverse linee, siamo ben oltre la linea rossa», ha sottolineato ancora Trump criticando l'amministrazione Obama e il suo mancato interventismo contro Assad. Ancora l’agenzia Fides riporta un “curioso” precedente avvenuto nel 2013 quando a Washington c’era Barack Obama, che non si discosta di molto dall’orrenda tragedia e al conseguenze “mistero” sulle responsabilità avvenute in questi giorni: Il 21 agosto 2013 venne lanciato un attacco chimico a Gutha, nei sobborghi sud-orientali di Damasco (all’epoca in mano alle forze anti-Assad). «L’attacco avvenne dopo che l'allora Presidente USA Barack Obama, circa un anno prima, aveva indicato proprio l'utilizzo di armi chimiche come “linea rossa” per un possibile intervento armato contro la Siria», riporta l’agenzia Fides. La guerra venne portata al limite estremo dello scoppio incontrollato, con Assad e i ribelli che si rimpallavano la responsabilità proprio in relazione a quanto affermato dal presidente Usa poche settimane prima di quell’attentato chimico. Ci volle allora la Russia che intervenì “garantendo” l’adesione della Siria alla Convenzione sulle armi chimiche e con la distruzione dell’arsenale chimico di Damasco, su controllo Onu. Oggi però cosa succederà? Chi potrebbe essere la “Russia” di qualche anno fa, visto che Mosca sempre già piuttosto schierata a fianco di Assad in difesa dell’attacco chimico di Idlib?

#ChildrenUnderAttack in Syria: Hospitals treating victims of alleged chemical attack reportedly bombed @Independent https://t.co/5x6XneFeYp — UNICEF (@UNICEF) 4 aprile 2017

© Riproduzione Riservata.