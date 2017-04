INCIDENTE STRADALE/ Catania-Gela: scontro tir-auto, un morto e 5 feriti (Ultime notizie oggi, 6 aprile 2017)

Incidente stradale, ambulanza (Foto LaPresse)

INCIDENTE STRADALE CATANIA-GELA: UN MORTO E 5 FERITI IN SCONTRO TRA UN TIR E TRE AUTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 6 APRILE 2017) - Ancora morti e feriti sulle nostre strade. Un grave incidente stradale si è verificato lo scorso martedì sera sulla SS 147, la Catania-Gela e, secondo quanto riportato da CataniaToday, una persona è morta e cinque sono rimaste ferite. In questo incidente stradale si sono scontrati un tir e tre automobili: l'impatto è avvenuto vicino alla base militare di Sigonella e la persona morta è un 53enne originario della provincia di Caltanissetta. Non è ancora chiara la dinamica di questo incidente stradale mortale e cosa ha provocato lo scontro tra i quattro mezzi. Sul luogo dell'incidente stradale sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono messi al lavoro per estrarre dalle lamiere la vittima e i feriti: sono arrivati sul posto anche i carabinieri, la polizia e i vigili urbani.

A tutti gli automobilisti che si devono mettere in viaggio sia sulle strade che sulle autostrade è sempre consigliata prudenza alla guida proprio per evitare possibili incidenti anche mortali. Chi si mette alla guida del proprio mezzo, auto o moto o anche camion, deve rispettare sempre le norme del codice della strada, in particolare quelle che riguardano il rispetto dei limiti di velocità e le distanze di sicurezza. Prima di mettersi al volante è anche bene consultare i bollettini sul traffico e sulla viabilità nella zona in cui si deve viaggiare, soprattutto nel caso in cui si debbano percorrere tratti di autostrade. Autostrade per l'Italia monitora infatti in tempo reale la situazione e fornisce informazioni in costante aggiornamento a tutti gli automobilisti.

