LA BAMBINA "MOWGLI"/ A 8 anni trovata nella foresta indiana, viveva con le scimmie

Mowgli, protagonista del film animato

La storia di Mowgli, il ragazzo della giungla, il celebre libro di Rudyard Kipling, è diventata realtà, ma in versione femminile. In una foresta in una zona remota, la riserva naturale di Bahraich nel nord dell'India, alcune guardie si sono imbattute in qualcosa di incredibile. In mezzo a un gruppo di scimmie c'era una bambina, dell'età approssimativa di 8 anni, capace di camminare solo a quattro zampe e incapace di esprimersi in un linguaggio umano. E' apparso subito evidente che la piccola viveva da lungo tempo con le scimmie, finendo per sentirsi una di loro. Portata in ospedale dove vive da circa due mesi, si sta lentamente cercando di abituarla alla vita umana, ma non è facile. La ragazzina è spesso spaventata dagli adulti, meno dai bambini della sua età, e ha spesso scatti di paura e di violenza e sembra non riuscire a capire alcuna parola. La domanda ovviamente che tutti si fanno è: chi è? chi l'ha abbandonata? da dove proviene? Al momento del ritrovamento nella foresta indossava una maglietta e dei calzoncini che non sembravano eccessivamente sporchi. Era molto affamata e appariva fisicamente debole, sul corpo qualche ferita. Certamente non sarebbe sopravvissuta a lungo in quell'ambiente, finendo vittima di qualche animale pericoloso. Adesso dopo due mesi benché abbia imparato a stare in piedi sulle gambe, preferisce ancora muoversi a quattro mani.

