Lotto/ Estrazione di oggi e Superenalotto, 6 aprile: i numeri vincenti! (conc. 41/2017, giovedì)

Estrazioni del Lotto e del Superenalotto (Fonte: LaPresse)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: I NUMERI VINCENTI E... - Ricchi premi ci attendono in questa nuova estrazione di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, una vera garanzia per molti, che in ogni appuntamento riescono a realizzare una o più quote. L'ultima estrazione del Lotto ha trovato particolarmente vincente la provincia di Pavia, grazie ad un fortunello di Mortara che ha realizzato una quaterna ed un terno su Genova. Il premio è stato di 189 mila euro, che ha conquistato quindi la terza posizione nella classifica delle vincite più alte del 2017 per il gioco Sisal. La vincita di quasi 19 mila euro, registrata nello stesso borgo, potrebbe inoltre venire attribuita allo stesso fortunello, che in quest'ultimo caso ha puntato sull sorti di terno e quaterna su Tutte le Ruote. Infine circa 23 mila euro a Roma, dove un giocatore ha indovinato un terno secco su Roma. Il 10eLotto ha premiato invece un giocatore di Cava de' Tirreni, nel salernitano, che ha centrato più di 21 mla euro con 6 numeri indovinati e opzione Oro. Identica quota è finita anche a Falconara Albanse (Cosenza), grazie ad una giocata identica.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI (6 APRILE 2017): LA SMORFIA - Chi vuole vincere al Lotto? Sicuramente tutti, anche i giocatori che per diversi motivi non riescono a fare la loro giocata. Sognare è una pratica adatta a tutti, ma è anche vero che le probabilità di vincita sono strettamente collegate con la giocata che faremo. E non solo nel caso in cui dovessimo centrare i numeri vincenti, ma anche solo se giocheremo oppure rimarremo indietro rispetto agli altri appassionati. Non occorre nemmeno avere ben chiaro in mente quale puntata fare, dato che a questo ci penserà la nostra Rubrica. La notizia scelta per oggi riguarda maggiormente gli amanti del caffè. Si parla infatti del Black Insomnia, un nome emblematico che spiega alla perfezione il tipo di azione "rigenerante" del particolare liquido ambrato. La quantità di caffeina presente nel Black Insomnia è infatti di gran lunga superiore a qualsiasi altra qualità di caffè, tanto che molti studi hanno evidenziato come sia altamente nocivo per la salute. Scopriamo cosa dice la smorfia napoletana: abbiamo il caffè, 33, l'insonnia, 23, la bevanda, 16, il sonno, 60, e la salute, 39. Come Numero Oro per gli appassionati del 10eLotto consigliamo invece il risveglio, 78.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI (6 APRILE 2017): LE QUOTE - Gli appassionati del SuperEnalotto scopriranno questa sera se saranno i vincitori del Jackpot. Il montepremi ha ormai raggiunto 27,9 milioni di euro, ma anche i premi minori possono regalare molte sorprese. Certo non saranno mai come il montepremi, ma permetteranno comunque ai vincitori di coronare i loro sogni. Nell'ultimo appuntamento le quote non hanno raggiunto i livelli più alti, soprattutto considerando l'assenza del 4+. Il 5 ha invece premiato 4 giocatori con oltre 41 mila euro, mentre 2.646 euro sono stati donati dal 3+ a 85 vincitori. Il premio del 4, pari a 419,87 euro, si è mostrato invece fra i più alti, per la felicità dei 451 giocatori che hanno realizzato la quota. Il 3 scende di qualche punto fino a 26,46 euro di premio, conquistati da 20.007 vincitori. 5,06 euro invece per i 312.185 giocatori che hanno centrato il 2. Si chiude la classifica dei SuperStar con le quote standard, capeggiate dal 2+ da 100 euro. I vincitori sono stati 1.193, contro gli 8.095 che hanno invece indovinato l'1+, con un premio da 10 euro. Chiude la fila lo 0+: 18.008 giocatori hanno realizzato 5 euro a testa.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI (6 APRILE 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - SuperEnalotto e Jackpot, un'accoppiata vincente che sta tenendo con il fiato sospeso milioni di giocatori italiani. Il montepremi prosegue la sua corsa e sembra davvero irraggiungibile, ma sappiamo che non sarà così per sempre. In attesa di scoprire se e quando deciderà chi sarà il vincitore, tutti gli appassionati si possono cimentare in una pratica molto gradita: sognare il momento della vittoria. La febbre da vincita condurrà sicuramente il fortunello - o più fortunelli - ad affrontare una prima spesa, ma dove dirigersi? KickStarter propone oggi un progetto ambizioso e che piacerà agli appassionati di riprese e fotografie ad alta risoluzione. Freecast permette infatti di girare dei video da trasmettere live su diversi dispositivi dotati di sistema operativo iOS. Il meglio per i "malati" di social, o comunque coloro che per necessità lavorative devono affidarsi ai media di nuova generazione. Quasi 14 mila dollari versati per un goal da 50 mila ed ancora 29 giorni di tempo per prendere una decisione: prima di tutto questo scopriremo però i numeri vincenti di oggi. Pronti?

I NUMERI VINCENTI DI LOTTO, SUPERENALOTTO E 10ELOTTO SARANNO PUBBLICATI NON APPENA DISPONIBILI

