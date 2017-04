MASSIMO BOSSETTI / Yara Gambirasio, verso l’Appello: alla ricerca della verità sul movente (ultime notizie)

Massimo Bossetti, ultime notizie

MASSIMO BOSSETTI, ULTIME NOTIZIE: DIBATTITO TRA ACCUSA E DIFESA SUL POSSIBILE MOVENTE (NEWS OGGI, 6 APRILE 2017) - Nei prossimi mesi i riflettori torneranno ad accendersi nuovamente su Massimo Bossetti, presunto assassino della giovane Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate uccisa nel novembre 2010. In realtà, su di lui le luci della ribalta non si sono mai spente dal giorno della sua condanna all'ergastolo, lo scorso primo luglio, quando la Corte d'Assise di Bergamo, al termine di un lungo processo di primo grado, lo ha definito il solo responsabile dell'uccisione e dell'occultamento di cadavere della promessa stella della ginnastica artistica. Per tale ragione lo ha condannato al carcere a vita sulla base di una serie di indizi ma soprattutto di una prova definita "regina", ovvero il suo Dna, attorno al quale la difesa è pronta a dare nuovamente battaglia. Il prossimo 30 giugno, alla vigilia del primo anno vissuto da Massimo Bossetti nei panni di ergastolano, l'imputato sarà di fronte alla Corte d'Assise d'Appello di Brescia, in vista dell'inizio del secondo importante capitolo giudiziario dell'intricata vicenda che ha spaccato in due l'opinione pubblica. L'intento della difesa del muratore in carcere è sempre quello di dimostrare la totale innocenza del proprio assistito. In attesa dell'inizio del processo d'Appello, come rivela UrbanPost.it nei giorni scorsi è stata trasmessa l'ultima interessante puntata del documentario realizzato dalla Bbc e trasmesso su Sky Atlantic, dal titolo "Ignoto 1 - Yara, Dna di un'indagine". Anche l'ultimo episodio del documentario che si pone come obiettivo quello di ricostruire le principali tappe del giallo, parte dal possibile movente del delitto di Yara Gambirasio, secondo l'accusa realizzato da Massimo Bossetti. In seguito all'arresto del muratore di Mapello, al quale si giunse attraverso il Dna inizialmente attribuito ad Ignoto 1, la Procura si mise a caccia di un possibile movente e per tale ragione fu minuziosamente scandagliata la vita privata dell'indagato. Il pm Ruggeri, nel contestare a Bossetti le aggravanti della crudeltà e delle sevizie, parlò di un "maldestro tentativo di approccio sessuale", in seguito al cui rifiuto da parte della vittima, il suo presunto assassino la uccise "per uno scarico d’ira". Una tesi, quella del movente sessuale, mai di fatto confermata da elementi oggettivi, quindi rimasto sempre ipotizzato e presunto, come rimarcato dallo stesso pm. A compromettere la posizione dell'indagato anche le ricerche compiute su internet dal suo pc e che confermavano un certo interesse per giovani protagoniste femminili in siti a luci rosse. Su questo fronte, la difesa di Massimo Bossetti ha sempre cercato di ribaltare l'immagine emersa anche nel corso del primo grado, descrivendo l'imputato come un padre ed un marito modello, "che mai avrebbe potuto macchiarsi di un omicidio di questa natura". Differente, invece, la tesi della pubblica accusa, che contrariamente ha evidenziato un'immagine di Massimo Bossetti del tutto opposta a quella avanzata dalla sua difesa: "Tutto detto per fare teatro… hanno cercato di dimostrare che un uomo come Bossetti non poteva aver commesso quel tipo di omicidio e invece no, a lui piacevano le ragazzine ed era assettato dal sesso...". Dal 30 giugno tutto sarà azzerato e saranno i giudici della Corte d’Assise d’Appello di Brescia a dover giudicare il muratore di Mapello, già condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. A loro, lo stesso Massimo Bossetti, nei giorni scorsi ha scritto chiedendo che possa essere fatta finalmente luce su un caso che, a sua detta, vedrebbe il vero responsabile ancora libero.

© Riproduzione Riservata.