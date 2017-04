MEDJUGORJE AD ISCHIA?/ Le veggenti della Madonna di Zero: rivelazioni e nuovi messaggi (Pomeriggio 5)

Madonna di Ischia (LaPresse)

MEDJUGORJE AD ISCHIA? LE VEGGENTI DELLA MADONNA DI ZARO: ANCHE QUI MESSAGGI E RIVELAZIONI (POMERIGGIO 5) - Si torna a parlare di Medjugorje a Pomeriggio 5 ma nella puntata di oggi sarà occasione anche di portare alla luce il caso della Madonna di Zaro ad Ischia: una sorta di “Medjugorje” italiana che in Campania da anni vede un notevole seguito di fedeli che accorrono a sentire i messaggi lasciati dalle due veggenti Angela e Simona. Parole profetiche che da anni vedono la presunta presenza della madre di Cristo in un boschetto vicino a Ischia; «Figlioli, vi prego di pregare molto per tutto quello che dovrà accadere, si udranno fragori di guerre e la terra tremerà molto, ma voi figlioli miei non temete, Io vi sono accanto e vi tengo la mano», era solo uno dei messaggi che nel 2015 vennero espressi anche pubblicamente dopo gli scoop pubblicati dal quotidiano Il Golfo che diedero per la prima volta voce pubblica a questo fenomeno assai controverso. Esattamente come a Medjugorje - anche se con infinita dimensione minore a livello mediatico e di storia presente della Chiesa - anche per la Madonna di Zaro il Vaticano prende distanze per provare a far luce in maniera silenziosa sui fenomeno di apparizione della Madonna detta “Mamma Celeste” dalle due veggenti. Messaggi, rivelazioni e premonizioni di un futuro difficile caratterizzato da guerra e disperazione nel mondo: tutto una bufala o vi sono realmente elementi di paranormalità in tutto questo? A Pomeriggio 5, tra qualche minuto, il dibattito avverrà direttamente da Ischia con leveggenti e alcuni fedeli.

MEDJUGORJE AD ISCHIA? LE VEGGENTI DELLA MADONNA DI ZARO E I MESSAGGI DI SIMONA E ANGELA (POMERIGGIO 5) - Inizia tutto nel 1994 il “fenomeno” delle apparizioni della Madonna nel Bosco di Zero vicino sull’Isola di Ischia: «Il giorno 26 ed 8 di ogni mese la Mamma Celeste lascia alle due veggenti Angela e Simona il suo messaggio rivolto ai suoi figli ed al mondo intero», si legge nel sito ufficiale della Madonna di Zero che da oltre 20 anni ospite i messaggi delle veggenti che inspiegabilmente ricevono questi messaggi personali ogni mese per due volte. Le apparizioni mariane sono assai complesse da stabilire e da giudicare anche perché, come avviene per Medjugorje, la Chiesa Cattolica attende che i messaggi esauriscano e non siano più in corso per poter valutare con tutta la calma e la profondità necessaria se si tratti di nuovi Santuari come Fatima e Lourdes o se invece ci siano i prodromi della falsità o delle “bufale” inventate. A breve la trasmissione condotta da Barbara D’Urso tenterà di approcciare anche questo strano mondo sull’Isola di Ischia, mentre è di pochi giorni fa, il 26 marzo, l’ultimo messaggio lanciato da “Mamma Celeste” alla veggente Simona. «Figli, tempi duri vi attendono, rafforzatevi con la preghiera, cibatevi ogni giorno del Santo Corpo di mio Figlio, inginocchiatevi e adorate il Santissimo Sacramento dell’altare, figli solo in Cristo c’è salvezza, solo in Lui c’è vita. Adesso vi do la mia santa benedizione. Grazie per essere accorsi a me».

© Riproduzione Riservata.