Madonna Medjugorje/ Apparizioni e messaggi alla veggente: quale posizione prenderà il Vaticano?

Veggente Madonna Medjugorje (Foto LaPresse)

MADONNA MEDJUGORJE, APPARIZIONI E MESSAGGI ALLA VEGGENTE: QUAL E' LA POSIZIONE DELLA CHIESA? (STORIE VERE, OGGI 6 APRILE 2017) - Medjugorje, con le sue apparizioni della Madonna e i messaggi che i veggenti dichiarano di ricevere, è negli ultimi giorni al centro del dibattito dopo che Papa Francesco ha inviato al santuario monsignor Henryk Hoser. L'inviato speciale della Santa Sede è arrivato a Medjugorje lo scorso 29 marzo e parlando ai fedeli ha sottolineato che “il Santo Padre è molto interessato allo sviluppo della pietà popolare che si svolge in questo luogo". A Storie Vere, il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1, il giornalista David Murgia ha rivelato oggi che l'inviato di Papa Francesco ha detto che "Medjugorje è un grande luogo di luce". "Il culto del santuario è comunque sempre stato tutelato - aggiunge Murgia -, il problema è quello dei veggenti: monsignor Hoser va a Medjugorje per risolvere un problema pastorale. La Santa Sede crede al culto della Vergine ma sospende il giudizio sui veggenti. E' un fenomeno ancora in corso quindi la Chiesa non si esprime né con un sì né con un no, non potrà mai dire se è vero o non è vero ma potrà tentare di inquadrare il pellegrinaggio visto che il Papa tiene ai pellegrini".

Sulle apparizioni e i messaggi della Madonna di Medjugorje è stata istituita nel 2010 da Papa Benedetto XVI una Commissione di studio guidata da Camillo Ruini: si attende però ancora di conoscere le conclusioni del lavoro svolto sotto la supervisione dell’ex presidente della Cei. Intanto c'è chi si è già espresso sulle apparizioni della Madonna di Medjugorje. Di recente infatti il vescovo di Mostar, monsignor Ratko Peric, in un articolo pubblicato sul sito delle diocesi di Mostar- Duvno e Trebigne-Marcana, ha dichiarato che "non si tratta di vere apparizioni della Beata Vergine Maria". CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI STORIE VERE (DAL MINUTO 01:04)

© Riproduzione Riservata.