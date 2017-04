PREVISIONI METEO LAZIO/ Allerta codice giallo oggi: allarme sulle zone interne (6 aprile 2017)

Previsioni meteo Lazio, Immagine di repertorio (Foto: LaPresse)

ALLERTA METEO LAZIO CODICE GIALLO OGGI: ALLARME SULLE ZONE INTERNE (ULTIME NOTIZIE, 6 APRILE 2017)- Allerta meteo nel Lazio: il Centro Funzionale Regionale ha valutato una criticità di codice giallo per quanto riguarda il rischio idrogeologico. Le previsioni meteo, infatti, sono tutt'altro che positive per oggi: è atteso dalla mattinata un peggioramento con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovesci e temporali. L'allerta, come stabilito dalla Protezione Civile nel suo bollettino di criticità idrogeologica e idraulica, riguarda dunque la giornata odierna, in particolare dalla mezzanotte per le successive 8-10 ore. Sono state indicate anche le zone di allerta del Lazio Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. La Sala Operativa Permanente ha invitato tutte le strutture ad adottare gli adempimenti di competenza e ricordato che per ogni emergenza si può fare riferimento al loro numero, 803.555. L'Italia si trova al momento sotto l'influenza di una circolazione instabile, che richiama in quota correnti più fresche dal nord e dal centro Europa: i contrasti con l'aria più calda, favoriti anche dal riscaldamento diurno, provocano dunque la formazione di temporali nelle zone interne del Lazio. Da qui la decisione del Centro Funzionale Regionale di emettere un allerta per «precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale a evoluzione diurna sulle zone interne e montuose». Aprile, dunque, tarda a mostrare il suo volto primaverile, anche se si tratta di una stagione comunque caratterizzata da instabilità e temporali. Se marzo è stato caratterizzato dalla quasi totale assenza di piogge, lo stesso non potremo dire di aprile, che ha esordito con una circolazione instabile che ha causato, ad esempio, il peggioramento del weekend scorso al centro-sud.

