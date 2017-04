Sciopero oggi/ Cotral, Trasporto Pubblico Locale Roma e Lazio: info e orari (ultime notizie 6 aprile 2017)

Sciopero oggi, trasporto pubblico locale (Foto LaPresse)

SCIOPERO OGGI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: STOP COTRAL A ROMA E LAZIO, INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE 6 APRILE 2017) - Dopo quello di ieri dell'Atm a Milano, ancora sciopero oggi nel trasporto pubblico locale. La protesta riguarda Roma e il Lazio dove si fermeranno i dipendenti dell'azienda di trasporto pubblico extraurbano della Regione Lazio Cotral. Lo sciopero è stato indetto per l'intera giornata di lavoro ma nell'arco delle 24 ore i dipendenti si fermeranno secondo varie modalità. Questi sono le fasce orarie in cui avverrà l'agitazione: 00.01- 5.29, 8.30-16.59, 20.00-fine servizio. Lo sciopero oggi nel settore del trasporto pubblico locale a Roma e nel Lazio ha una rilevanza aziendale ma i pendolari rischiano di vedere soppresse alcune corse dei mezzi pubblici oppure di incappare in ritardi nei collegamenti. A proclamare la protesta sono state le organizzazioni sindacali Sul Ct, Ugl e Cambia – Menti M410.

Sul sito dell'azienda di trasporti Cotral è specificato che il servizio di trasporto extraurbano potrà subire disagi e o soppressioni oggi 6 aprile 2017 in concomitanza con lo sciopero indetto dai sindacati. In ogni caso, fa sapere sempre l'azienda, le fasce di garanzia saranno rispettate. Tutti i viaggiatori sono quindi invitati a informarsi attraverso i canali dell'azienda Cotral: sul sito internet e sul social network Twitter saranno infatti pubblicati aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni del servizio di trasporto pubblico extraurbano durante la giornata di sciopero. Clicca qui per accedere al sito Cotral - Clicca qui per accedere al canale Twitter di Cotral

