Stalliere torturato e braccia spezzate/ Video, a Striscia la Notizia: “mi hanno distrutto la vita”

Maltrattamenti cavalli a Caluso, Polizia (Twitter)

STALLIERE TORTURATO E BRACCIA SPEZZATE, VIDEO MANEGGIO DI CALUSO: A STRISCIA RACCONTA «MI HANNO DISTRUTTO LA VITA» (ULTIME NOTIZIE) - Lo stalliere torturato, Giovanni Santi, ha parlato ieri per la prima volta in tv a Striscia la Notizia dopo la tortura, le sevizie e le fratture su braccia e corpo subite dai mantenitori del maneggio di Caluso, in Piemonte. Una storia orrenda che evidentemente non finisce con l’arresto dei due colpevoli, Camilla Cassina e Salvatore Cerdelli, ma che lascia tracce e paura nell’uomo torturato come ha evidenziato lo stesso Santi davanti a Edoardo Stoppa. «io quel giorno lì sono morto. Da allora passo le notti guardando fuori dalla finestra perchè ho il terrore che vengano a prendere mia moglie e mia figlia. Mi hanno distrutto la vita», commenta lo stalliere distrutto da quanto avvenuto e con il timore di ulteriori ripercussioni. Non solo, il presunto “movente” come ha raccontato anche in un’altra intervista a La Stampa due giorni fa, in realtà è fasullo: ieri a Striscia ha infatti commentato, «non sono stato io ad allertare la trasmissione sui maltrattamenti dei cavalli che venivano effettuati in quel maneggio». Un maneggio dell’orrore a tutti gli effetti, ormai non ci sono più dubbi…CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'INTERVISTA ALLO STALLIERE TORTURATO

STALLIERE TORTURATO E BRACCIA SPEZZATE, VIDEO STRISCIA LA NOTIZIA: IL “MOVENTE” DELL’ORRORE (ULTIME NOTIZE) - Da Striscia la notizia a Pomeriggio 5: il giorno dopo l’arresto dei due proprietari del maneggio di Caluso, il caso del povero stalliere torturato e a cui hanno spezzato le braccia torna ancora su Mediaset. Il collegamento del programma di Barbara D’Urso ieri ha visto le ultimissime novità sul caso dello stalliere; è stata ripresa la parte importante dell’intervista fatta a La Stampa in cui l’uomo torturato, Giovanni Santi, ha raccontato nel dettaglio tutta l’atroce sofferenza inferta dai suoi carnefici. «Ti sbudello come un capretto», diceva allo stalliere la donna, Camilla Cassina, ora arrestata. Il movente? Avrebbe rivelato degli illeciti compiuti dai mantenitori del maneggio a Striscia la notizia e ai carabinieri; altri dettagli e minacce sono state aggiunte ancora dallo stalliere Giovanni Santi ai microfoni de La Stampa. «Anche quando siamo usciti dall’ospedale, insistevano con la deposizione che dovevo firmare per scagionarli da tutte le accuse, che sapevano che mia figlia gira spesso per il paese dove abito», ha commentato lo stalliere sollevato dall’arresto concluso ieri contro i suoi carnefici.

