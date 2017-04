Terremoto L’Aquila/ 6 aprile 2009, il buio oltre la scossa: 309 vittime, la ricostruzione e la speranza...

Terremoto L'Aquila (LaPresse)

TERREMOTO L’AQUILA, 6 APRILE 2009: OTTO ANNI DOPO LA GRANDE SCOSSA, 309 VITTIME E LA DIFFICILE RICOSTRUZIONE (ULTIME NOTIZIE) - Era il 6 aprile del 2009 e un terremoto avvenuto alle ore 3.32 distrusse per sempre il centro storico di L’Aquila. Distrusse la vita di 309 persone e di molte altre tra feriti, parenti vittime e semplici lavoratori in un improvviso buco del terreno che si è portato via la normale vita di ogni giorni. Sono passati 8 anni e quella notte se la ricordano ancora tutti, specie perché poi in questi ultimi mesi ci ha pensato il “fratello” terremoto tra Rieti, Perugia e Macerata a rimettere al centro la gravità dell’emergenza sismica per queste terre e per questo popolo. Con un epicentro vicino a Collefracido, Roio Colle e Genzano, il terremoto aquilano distrusse il cuore del centro Italia con un boato che ancora oggi la popolazione si sogna come incubo notturno; proprio l’avvenimento durante la notte ha reso impossibile scampare a quelle scosse che in pochi secondo si sono portati via tutti. 1600 feriti e 10 miliardi di euro di danni stimati si sono aggiunti a quella tragica strage “naturale” avvenuta 8 anni fa; poi i processi post appalti da record, le “risate” dei costruttori e lo scontro politico tristemente inevitabile. Tutto ha concorso per rendere questi anni di ricostruzione assai complicati, con l’edilizia privata che ha proseguito a buon passo insieme a quella pubblica ma che ad oggi ancora non ha garantito una ripresa economica sufficiente. I numeri riportati dall’Usra (ufficio ricostruzione L’Aquila) sono abbastanza positivi, ma non bastano: «il completamento nel comune dell'Aquila di centro storico e frazioni più importanti, è prevista per il 2020, quella dell'intero territorio comunale nel 2022, nei 56 comuni del cratere entro il 2025». Servono ancora 4,2 miliardi di euro e con le sopraggiunte emergenze sismiche nel Paese non sarà facile sicuramente trovarli in tempi brevi..

TERREMOTO L’AQUILA, 6 APRILE 2009: LUCI, OMBRE E SPERANZE (ULTIME NOTIZIE) - La notte e il buio oltre la scossa di terremoto: pochi simboli, molti elementi concreti in quell’orribile terremoto in centro Italia che ha spazzato via la vita di 309 persone e quella ancora oggi molto difficile di una popolazione intera, dedita alla ricostruzione tra polemiche, “drammi dimenticati” e problemi di natura non solo economica. Il sindaco Massimo Cialente, che in questo giugno vedrà la fine del suo doppio mandato, “saluta” così gli 8 anni passati nella fatica e nel ritmo di ricostruzione non sempre efficace: «Lascio in eredità un progetto di città esaltante. Anche se provo un dolore estremo nel non veder realizzate le scuole, o il masterplan di piazza d'Armi, o a vedere ancora i binari della mai realizzata metropolitana di superficie». Un consiglio viene dato anche ai “fratelli” terremotati di questo 2016-2017 ancora in centro Italia: «Come si fa ad affrontare gli ultimi terremoti senza fare tesoro dei precedenti? Se fossero venuti a vedere all'Aquila come sono state fatte le cose…». Il dolore e la commozione si sono visti anche questa notte proprio alle 3.32, ora X del sisma di 8 anni fa, con una lunga fiaccolata terminata con il rintocco delle campane per 309 volte consecutive. Dolore sì, fatica pure, il ricordo della morte ma anche una “difficile” e paradossale speranza: la illustra così il vescovo de L’Aquila, Monsignor Giuseppe Petrocchi, davanti a migliaia di famiglie colpite da quel terrificante sisma. «La morte non ha l'ultima parola, questo non toglie il dolore ma rende più sereni. Eravamo convinti che il terremoto non sarebbe più venuto e invece ha colpito popolazioni sorelle, persone che conoscevo avendo fatto il parroco in quei paesi cancellati. Ora li ringrazio come ha fatto Papa Francesco per la loro testimonianza». Non sarà ancora facile ripartire, ma questi anni hanno dimostrato che la realtà di queste straordinarie persone dignitose e tenaci non è per forza rimasta intrappolata in quel buio tremendo di otto anni fa…

Otto anni dal sisma, proclamato lutto cittadino per domani; i dati aggiornati su ricostruzione e assistenza https://t.co/IvXvNRt2rK — Comune dell'Aquila (@ComuneLAquila) 5 aprile 2017

