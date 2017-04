Terremoto oggi/ Ingv, ultime scosse: Isole Eolie, sisma di 2.3M (6 aprile 2017, ora 1:55)

Terremoto oggi, le scosse (Foto: Pixabay)

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: SCOSSA DI 2.3M NELLE ISOLE EOLIE (6 APRILE 2017) - Continuano le scosse nel Sud Italia: dopo quella di ieri registrata in Calabria, oggi un sisma è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nella zona delle Isole Eolie. La scossa è avvenuta alle 00:43 ed è stata di magnitudo M 2.3 sulla Scala Richter. Si è trattato, dunque, di un terremoto di bassa intensità. L'epicentro comunque è stato individuato a latitudine 38.52, longitudine 14.28 e ad una profondità di 24 chilometri. Dodici minuti dopo, invece, un sisma di magnitudo M 1.7 è stato registrato in Abruzzo e più precisamente in provincia dell'Aquila. Campotosto è il Comune più vicino all'epicentro di questo terremoto, che però ha coinvolto anche Capitignano, Crognaleto, Barete, Pizzoli, Montereale, Cagnano Amiterno, Fano Adriano, Pietracamela, Amatrice, Cortino, L'Aquila, Scoppito e Borbona. Questi sono, infatti, i Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: IN ARRIVO PIOGGE E TEMPORALI (6 APRILE 2017) - La primavera sembra essere entrata in crisi, stando alle ultime previsioni meteo: la prima settimana di aprile è, infatti, caratterizzata da una bassa pressione che interessa il Sud e coinvolge in parte il Centro; al Nord, invece, piogge e locali temporali. La circolazione depressionaria riguarda i settori meridionali della penisola: nel suo movimento antiorario si sposterà verso la Grecia e l'Albania, influenzando così per qualche giorno il Centro-Sud, soprattutto nel pomeriggio. Un po' di maltempo, dunque, all'orizzonte, ma oggi è invece previsto bel tempo al Nord con sole prevalente. Come riportato da IlMeteo.it, dalla tarda mattinata il tempo peggiorerà al Centro-Sud con temporali e rovesci diffusi e localmente intensi. Asciutte e soleggiate, invece, le coste. Le temperature, che sono calate un po' ovunque ieri, tenderanno oggi a crescere al Nord, mentre saranno stazionarie al Centro-Sud.

© Riproduzione Riservata.