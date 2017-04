ANTONELLA LETTIERI / Salvatore Fuscaldo resta in carcere, arriva la decisione del Riesame (Quarto Grado)

Antonella Lettieri, ultime notizie

ANTONELLA LETTIERI, ULTIME NOTIZIE: SALVATORE FUSCALDO RESTA IN CARCERE (QUARTO GRADO, 7 APRILE 2017) - Ad un mese dal terribile delitto di Antonella Fuscaldo, la donna 42enne di Cirò Marina uccisa all'interno della sua abitazione, la trasmissione Quarto Grado torna ad interrogarsi sulla vicenda che ha sconvolto il Paese. Le indagini procedono, al fine di delineare il violento omicidio che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato commesso per mano di Salvatore Fuscaldo, bracciante agricolo 50enne e vicino di casa della vittima. Due restano però ad oggi le domande ancora senza una risposta: Fuscaldo ha avuto dei complici sia prima che dopo il delitto? Ed ancora, quale sarebbe il reale movente dietro l'efferato omicidio? Nel frattempo, nella giornata di ieri è giunta la prima importante risposta da parte del giudice del Tribunale del Riesame: Salvatore Fuscaldo resta in carcere. A renderlo noto è il portale Lacnews24.it, che rivela come sarebbe stata respinta l'istanza avanzata dal legale del presunto assassino di Antonella Lettieri, a scapito del quale è stato confermato l'intero impianto accusatorio.

ANTONELLA LETTIERI, ULTIME NOTIZIE: I DUBBI DELLA DIFESA DI SALVATORE FUSCALDO (QUARTO GRADO, 7 APRILE 2017) - La difesa di Salvatore Fuscaldo aveva ad oggi contestato diversi punti, ponendo l'accento in modo particolare sul presunto inquinamento della scena del crimine. Nell’abitazione di Antonella Lettieri, a detta del difensore di Fuscaldo, prima dell'arrivo dei soccorsi e delle Forze dell'Ordine, avrebbero avuto accesso almeno cinque persone. Nonostante i dubbi, gli indizi a carico del proprio assistito non avrebbero lasciato scampo: ad incastrarlo alle sue responsabilità, tra i vari elementi, le macchie di sangue di Antonella Lettieri rinvenute nella sua auto, quelle sugli scarponcini da cacciatore a lui attribuiti (sebbene il suo legale abbia smentito) e su una trapunta, rinvenuta in un vigneto poco distante dal terreno di lavoro di Salvatore Fuscaldo. C’è poi il portachiavi sospetto, con l’effige di un’associazione di cacciatori alla quale appartiene il presunto killer, rinvenuto sotto il cadavere della povera 42enne uccisa lo scorso 8 marzo.

ANTONELLA LETTIERI, ULTIME NOTIZIE: NUOVI ACCERTAMENTI E INDAGINI IN CORSO (QUARTO GRADO, 7 APRILE 2017) - In attesa delle motivazioni del Tribunale Riesame che ieri ha confermato il carcere a carico di Salvatore Fuscaldo – nonostante la sua proclamazione di innocenza -, l'attenzione si sposta inevitabilmente sulla ricerca dell'arma (o delle armi) usata per uccidere Antonella Lettieri e sugli altri accertamenti degli uomini del Ris di Messina che negli ultimi giorni hanno reso nuove conferme. Il riferimento è alla ciocca di capelli castani lunga 5/6 centimetri e rinvenuta tra le mani di Antonella Lettieri: secondo le analisi effettuate, questa apparterrebbe alla stessa 42enne uccisa, a riprova del fatto che la vittima abbia lottato con tutte le sue forze contro il suo spietato assassino. Nel corso della colluttazione che ha preceduto il delitto, la commessa di Cirò Marina si sarebbe strappata i capelli, tale è stata la ferocia di chi la voleva morta a tutti i costi proprio nel giorno in cui si celebrava la festa della donna.

