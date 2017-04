AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A4 (ultime notizie, oggi 7 aprile 2017)

Autostrade, bollettino traffico, Foto La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 7 APRILE 2017). INCIDENTE SULL'A4 TORINO-BRESCIA - Nella tarda serata di ieri c'è stato un brutto incidente sull'A4 Torino-Brescia. Il tutto è stato segnalato dal sito istituzionale di autostrade italiane, Autostrade.it, che segnala anche i conseguenti problemi legati al traffico. Al chilometro 122.9 direzione Torino abbiamo trovato traffico tra Sesto San Giovanni e Nodo di Pero. Sicuramente la situazione sarà risolta per le prime ore della mattinata di oggi dove non ci dovrebbero essere complicazioni legate all'autostrada in questione. Chi dovrebbe affrontare il seguente tratto dovrebbe comunque riuscire ad incontrare meno difficoltà se andrà a consultare proprio il portale in questione che è aggiornato comunque in tempo reale e che fornisce anche nel caso di ulteriori problemi i percorsi alternativi da seguire. Non sono state fornite indicazioni in merito al fatto se ci fossero stati feriti o meno nella questione enunciata.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 7 APRILE 2017). INCIDENTE SULL'A1 MILANO-BOLOGNA - Ieri sera c'è stato un incidente nella prima serata sull'autostrada A1 Milano-Bologna. Questo ha portato a molto traffico come raccontato dal sito istituzionale Autostrade.it. Infatti al chilometro 10.646 troviamo coda tra Lodi e il bivio A1/A58. Non ci viene fornito altro e non ci sono dettagli sulla dinamica dei fatti e se ci siano stati eventualmente dei feriti o meno. Di sicuro ci troviamo di fronte a una situazione che sarebbe stata evitata molto volentieri. Chi dovrà affrontare questa parte di autostrada durante le prime ore della mattina dovrà fare molta attenzione e allora sarà utile consultare proprio il portale che è aggiornato in tempo reale. L'efficenza sempre dimostrata però dagli addetti ai lavori sarà importante e ci restituirà una situazione tranquilla per la viabilità sicuramente già all'alba. Sicuramente però ci troviamo di fronte a situazioni imprevedibili dove è spesso necessario un intervento importante in questo senso. Staremo a vedere se arriveranno novità oggi.

© Riproduzione Riservata.