Emanuele Morganti/ Video Alatri, la sorella Melissa: “è stata una vendetta” (ultime notizie)

Emanuele Morganti

EMANUELE MORGANTI, ULTIME NOTIZIE: LA SORELLA MELISSA, “È STATA VENDETTA” (VIDEO OGGI 7 APRILE 2017) - Il caso di Emanuele Morganti è tutt’altro che chiuso: oggi ad Alatri torneranno per la seconda volta i Ris di Roma per provare a rintracciare nuovi indizi all’interno della discoteca dove si è svolta la strage dell’uccisione a sprangate e botte del povero Emanuele. Ma anche le auto parcheggiate fuori e la piazza antistante saranno di nuovo perlustrate, tanto che già da ieri sera la piazzetta è stata chiusa al traffico e al pubblico, completamente transennata e irraggiungibile. Fanno ancora molto parlare intanto, sul fronte delle testimonianze, le accuse che la sorella Melissa Morganti ha rivolto contro alcuni ragazzi di Alatri che avrebbero ucciso suo fratello per “vendetta, non per semplice rissa”. A Le Iene la ragazza sotto choc ha provato ad enunciare la sua versione: Intorno a novembre-dicembre Emanuele ha raccontato che era ad Alatri e ha detto: «C’è una ragazza che mi guarda sempre però è fidanzata e io ci ho parlato, mentre ce ne andavamo il fidanzato la stava picchiando e io mi sono messo in mezzo, sono andato a fermarlo, poi sono arrivati i suoi amici e io me ne sono andato mentre lui gridava 'Se torni ad Alatri sei morto’». Il racconto della ragazza è ora sotto verifica e indagine della Procura di Frosinone, e offre un importante spunto maggiore per poter davvero comprendere come un giovanissimo ragazzo possa essere stato picchiato con così tanta cattiveria e per molti minuti consecutivi. «Ci sono foto su Facebook in cui compare il ragazzo in compagnia di uno degli esecutori di venerdì notte», racconta ancora la sorella di Emanuele Morganti, sottolineando che quel ragazzo però non era presente nella discoteca al momento della rissa.

EMANUELE MORGANTI, ULTIME NOTIZIE: ALATRI CITTÀ “ILLEGALE”? (VIDEO OGGI 7 APRILE 2017) - Il fattore più inquietante forse dell’intera vicenda di Alatri, oltre ovviamente alla barbara uccisione di un giovane 20enne con spranghe e manganelli è l’assoluta o quasi reazione da parte degli altri presenti. «uno dei reati più gravi commessi in quella piazza è l'omissione di soccorso, nessuno ha fatto niente. Perché non parlano?», si chiede ancora la sorella di Emanuele Morganti. Un fattore che la polizia non sta sottovalutando e che ha dato via ad una profonda azione di controlli a tappeto in tutta la città di Alatri dove pare che illegalità e trasgressione della legge siano all’ordine del giorno. Una città sotto choc per quanto successo a quel povero ragazzo e che per fortuna, come si è visto nella fiaccolata organizzata qualche giorno fa, è per la maggior parte composta da persone perbene e oneste. Ma con alcuni elementi sospetti che la polizia vuole subito verificare per provare a dare un cerchio sensato alla vicenda di Alatri: è di ieri la notizia di un blitz condotto dalla Polizia Amministrativa in 6 bar, negozi e pub per cercare di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità ad Alatri. Controlli a tappeto che hanno portato all’identificazione e segnalazione di 58 persone nei vari esercizi commerciali che avrebbero qualche elemento di irregolarità.

© Riproduzione Riservata.