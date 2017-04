Estrazione/ Eurojackpot n 14/2017 di oggi: i numeri vincenti, quote e premi! (7 aprile)

Eurojackpot

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 7 APRILE 2017, CONCORSO N°14/2017, ULTIME CURIOSITÀ - Prima estrazione di aprile di Eurojackpot: oggi, come ogni venerdì, è in programma l'appuntamento con i numeri vincenti del gioco che mette in sfida gli appassionati italiani con il resto d'Europa. I propositi non sono cambiati assolutamente: nel mirino c'è il montepremi che sta toccando vette impressionanti. Stasera, infatti, in palio ci sono ben 72 milioni di euro, una somma in grado di cambiare gli scenari economici di alcune piccole nazioni, figurarsi la vita di una persona. La caccia "azzurra" può ripartire: siete pronti a rilanciare l'Italia in questa sfida internazionale? In lizza ci sono 17 Paesi e nella classifica delle vincite l'Italia non spicca affatto, quindi ci affidiamo a voi per veder spinta in avanti la nostra penisola.

Non abbiamo bisogno di motivarvi, considerando l'importo del montepremi... La vostra attenzione è sicuramente rivolta alla prima categoria, quella del 5+2, ma le opportunità per arricchirsi sono diverse. Quattro fortunati la scorsa settimana hanno vinto, infatti, 489.804,10 euro con il 5+1, altrettanti sono stati i vincitori del 5+0 da 172.872,00 euro. Tre italiani, invece, si sono dovuti "accontentare" di 5.122,10 euro con il 4+2. Le categoria di vincite per Eurojackpot sono 12, quindi le possibilità di vincita sono molteplici e tutte interessanti. Per mettere le mani sulla vincita più ambita dovete indovinare tutti i numeri vincenti, ma potete "sbancare" il concorso con gli altri premi. Dovrete farvi trovare, però, pronti all'appuntamento con la dea bendata.

La preparazione è semplice: dovete scegliere 5 numeri su 40 e 2 Euronumeri su 10, fare la vostra giocata in ricevitoria o online e valutare se "abbonare" la vostra combinazione fortunata, cioè se farla ripetere per un minimo di due fino ad un massimo di cinque concorsi. Ci siamo quasi con l'estrazione di oggi di Eurojackpot, ma prima di augurarvi buona fortuna vi ricordiamo quanto accaduto la settimana scorsa. I numeri vincenti sono stati: 8-14-34-40-44, Euronumeri 1-7. Siete pronti a far trionfare l'Italia oggi?

ESTRAZIONE CONCORSO SISAL - EUROJACKPOT N°14 DEL 7/04/2017

I NUMERI VINCENTI DI EUROJACKPOT: -

EURONUMERI: -

(Fonte: Sisal)

