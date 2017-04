GUERRA IN SIRIA?/ Attacco Usa, Trump lancia missili contro base Assad: reazione attacco Idlib (ultime notizie)

Donald Trump, guerra in Siria? (Foto: LaPresse)

GUERRA IN SIRIA? ATTACCO USA, TRUMP LANCIA MISSILI CONTRO BASE ASSAD (ULTIME NOTIZIE, OGGI 7 APRILE 2017) - Nella notte gli Stati Uniti lanciano 59 missili contro base del governo in Siria, come sostanziale risposta all’attacco chimico a Idlib (più di 100 morti con gas sarin lanciato su civili) di cui è accusata Damasco. Colpo di scena nel conflitto civile in corso in Siria tra ribelli anti-Assad e governo centrale, con gli Stati Uniti che se fino a pochi giorni fa sostenevano con coalizione internazionale il governo di Assad nella lotta contro il Califfato Isis presente in Siria ora di certo ribaltano la situazione. «Il governo siriano ha ignorato le sollecitazioni del Consiglio di Sicurezza nelle Nazioni Unite. È di vitale interesse per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti prevenire e scoraggiare la diffusione e l'uso di armi chimiche letali», sono le parole di Donald Trump poche ore dopo i raid lanciati con missili Tomahawk contro la base aeree siriana da cui era partito, pare, l’attacco chimico di Idlib. Damasco parla ovviamente di aggressione contro Stato Sovrano e l’intero mondo resta con fiato sospeso per possibile guerra di stampo mondiale (la Russia di Putin è il principale alleato di Assad). Questa mattina il Pentagono ha fatto sapere che «il lancio di missili americano in Siria una risposta proporzionata all'attacco chimico»; non solo, il centro di comando Usa informa che l’attacco alla base siriana ha «ridotto la capacità del governo siriano di utilizzare armi chimiche».

GUERRA IN SIRIA? ATTACCO USA, ISRAELE E UK CON TRUMP, PUTIN “SCONSIDERATI” (ULTIME NOTIZIE, OGGI 7 APRILE 2017) - Le primissime reazioni del mondo sono allarmate per quanto avvenuto nella notte con l’attacco in terra siriana degli Stati Uniti d’America per ordine di Donald Trump: dopo aver “avvisato” all’ultimo Consiglio di Sicurezza dell’Onu di prendere in considerazione l’idea di rispondere all’attacco anche senza il voto univoco delle Nazioni Unite (Russia ha messo il veto immediato) Washington questa notte ha fatto il primo passo e il rischio di un nuovo conflitto mondiale è temuto. Schierati subito a fianco del presidente Usa, il Regno Unito, la Turchia e Israele; la premier May, «da Usa risposta adeguata a barbaro attacco», mentre la Nato informa come «siamo stati avvisati prima dell’attacco Usa». «Vediamo gli attacchi come positivi, ma crediamo che questo dovrebbe essere completato», fermando regime del “barbaro” Assad, sono le parole del vice premier Numan Kurtulmus. È ovviamente del tutto contrario Vladimir Putin, che dalla Russia fa sapere come «un tentativo di distogliere l'attenzione della Comunità internazionale dalle numerose vittime tra la popolazione civile in Iraq». Mosca fa sapere poi con una seconda nota come l’attacco degli Stati Uniti sia del tutto «sconsiderato e pericoloso».

