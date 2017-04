INCIDENTE STRADALE / Torino, auto contro tir: muore papà, ferita bimba (Ultime notizie oggi 7 aprile 2017)

Incidente stradale, ambulanza (Foto LaPresse)

INCIDENTE STRADALE TORINO: PAPA' MUORE IN SCONTRO AUTO-TIR, FERITA BIMBA (ULTIME NOTIZIE OGGI 7 APRILE 2017) - Un grave incidente stradale è avenuto ieri pomeriggio sul raccordo autostradale Chivasso-Verolengo, in provincia di Torino: un uomo di 32 anni è morto dopo essersi schiantato con la sua auto e la figlia di 5 anni è rimasta ferita. L'incidente stradale mortale è avvenuto, come riportato dall'agenzia di stampa Ansa, verso le 17.30. L'uomo aveva 32 anni e stava guidando la sua Porsche Carrera quando ha tamponato un tir che stava trasportando latte, schiantandosi contro il guardrail vicino all'uscita per Milano. Il 32enne è morto sul colpo mentre la figlia di cinque anni, che viaggiava sul lato passeggero, è rimasta ferita nell'incidente stradale ed è stata trasportata in ambulanza all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Al momento non sono chiare le cause che hanno provocato il tamponamento e la dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Verolengo. A tutti gli automobilisti in viaggio sulle strade e autostrade è sempre consigliata massima prudenza alla guida e il rispetto delle norme del codice della strada, in particolare di quelle che riguardano le distanze di sicurezza e i limiti di velocità. Per chi deve partire il consiglio è anche quello di verificare le previsioni del tempo lungo il tragitto che si deve percorrere per evitare possibili disagi durante il viaggio.

