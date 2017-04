ISABELLA NOVENTA / Uno scambio di sms inchioderebbe il “trio diabolico” (ultime notizie)

Isabella Noventa, ultime notizie

ISABELLA NOVENTA, ULTIME NOTIZIE: UN MESSAGGIO CONFERMEREBBE LA PREMEDITAZIONE - Ad un mese dall’inizio del processo sull’omicidio di Isabella Noventa, continuano ad emergere nuovi clamorosi retroscena sui tre indagati. Le ultime novità rese note dal settimanale specializzato in cronaca nera, Giallo, hanno a che fare con il presunto elemento della premeditazione: secondo l’accusa, i due fratelli Freddy e Debora Sorgato, insieme a Manuela Cacco, avevano ampliamente studiato a tavolino il loro diabolico piano, finalizzato all’uccisione della segretaria 55enne di Albignasego. Ulteriore conferma sarebbe rappresentata da un sms importantissimo da un punto di vista investigativo e inviato da Debora all’amica e presunta complice Manuela, 24 ore prima del brutale delitto, consumatosi la notte a cavallo tra il 15 ed il 16 gennaio dello scorso anno. La sera del 14 gennaio, la sorella di Freddy inviò alla tabaccaia veneziana questo sms: “Ti ha detto della pizza???”. Un contenuto apparentemente banale ma che, collocato nell’ambito del delitto di Isabella Noventa oggi acquista tutto un altro significato.

ISABELLA NOVENTA, ULTIME NOTIZIE: UN SMS ALLA BASE DEL PIANO DIABOLICO - Un sms inviato da Debora Sorgato a Manuela Cacco potrebbe rappresentare la chiave della premeditazione nell’omicidio di Isabella Noventa. Il riferimento del messaggio tra le due donne, è all’invito che l’autotrasportatore con la passione per il ballo aveva fatto alla sua ex fidanzata. L’uomo, nello specifico, aveva chiesto alla segretaria con la quale da tempo intratteneva una relazione amorosa alquanto burrascosa, di cenare con lui presso la pizzeria “Est est est”. Dopo aver mangiato insieme una pizza, secondo la ricostruzione degli inquirenti, Freddy Sorgato, con la complicità della sorella e dell’amante avevano messo a punto un piano per far cadere in trappola la povera vittima. Dopo cena, l’indagato finse di sentirsi poco bene e riuscì a convincere Isabella Noventa ad accompagnarlo in casa a prendere delle medicine. È nella villa di Via Sabbioni a Noventa Padovana che la 55enne avrebbe trovato la morte: ad attenderla, a sua insaputa, ci sarebbe stata Debora Sorgato, la presunta esecutrice materiale del delitto.

ISABELLA NOVENTA, ULTIME NOTIZIE: LA CONVERSAZIONE SHOCK TRA DEBORA SORGATO E MANUELA CACCO - Il messaggio oggi fa parte della folta inchiesta sull’omicidio di Isabella Noventa e secondo gli inquirenti Debora e Manuela sapevano perfettamente della cena di Freddy Sorgato con la segretaria. La sera precedente alla sparizione della 55enne, inoltre, ci sarebbero altri messaggi molto sospetti inviati dalle due donne coinvolte nell’intricato caso. Debora chiede alla tabaccaia se ha delle novità: “No, abbiamo parlato fino a ora (con Freddy, ndr). E’ sulle spine”. A questo punto la sorella Sorgato si sarebbe fatta prendere dall’entusiasmo: “Appuntoooo. Ti ha detto della pizza???”. A dimostrazione del fatto che la tabaccaia conoscesse il piano ordito ai danni di Isabella Noventa, la Cacco avrebbe risposto: “A quest’ora sarebbe già a posto e sistemato. Me lo ha detto. Lui spera che sia tutto a posto”. Alla luce delle loro parole, gli inquirenti non avrebbero più dubbi: la drammatica conversazione inchioderebbe definitivamente il trio diabolico.

