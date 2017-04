METRO NAPOLI CHIUSA/ Linea 2 Anm: lavori a stazione Garibaldi, modifiche percorso e orari (7-10 aprile)

Metro Napoli chiusa (LaPresse)

METRO NAPOLI CHIUSA, ANM NEWS: LINEA 2, LAVORI A STAZIONE GARIBALDI. INFO E MODIFICHE DI PERCORSO (ULTIME NOTIZIE) - Dalla giornata di oggi venerdì 7 aprile 2017 fino a lunedì prossimo 10 aprile la metro linea 2 di Napoli resterà chiusa nella stazione più importante di Piazza Garibaldi, per importanti e urgenti lavori di potenziamento strutturale sull’intera struttura della linea 2 Anm a Napoli. Disagi per tutto il weekend dunque per i passeggeri e turisti nella città partenopea con i lavori che sono scattati oggi alle ore 6 e vedranno la chiusura fino alle ore 6 di lunedì prossimo. Come ha annunciato il Comune di Napoli in una nota, i collegamenti che avvengono tra Napoli, Nocera, Salerno e Castellammare di Stabia termineranno a San Giovanni Barra, mentre il servizio metropolitano che va e si conclude di norma a Pozzuoli, partirà dalla stazione Napoli Campi Flegrei; da ultimo, i treni da e per Caserta vedranno come stazione di partenza e arrivo Napoli Centrale.

METRO NAPOLI CHIUSA, ANM NEWS: LINEA 2, NAVETTA SOSTITUTIVA E SCIOPERO DI OGGI (ULTIME NOTIZIE) - I disagi per la giornata di oggi a Napoli si raddoppiano, visto che tra le 11 e le 16 è in corso lo sciopero dei mezzi della metro 1 Anm su tuta la rete urbana napoletana e si aggiunge alla chiusura della metro Garibaldi sulla linea 2. Per poter sopperire ai disagi di queste ore e dei prossimi tre giorni, l’Anm ha deciso di mettere a disposizione un bus navetta che farà da collegamento tra la stazione di Napoli Centrale e quella di San Giovanni Barra. La frequenza media dei passaggi avverrà circa ogni 20 minuti con i bus che sono stati piazzati come punto di partenza alla stazione di Napoli Centrale, nel terminal Anm e a San Giovanni Barra nella piazza antistante il nuovo varco creato per la stazione. Per ogni probabile e informazione, a questo indirizzo e link è possibile verificare info, orari e ultime notizie in aggiornamento sulla situazione della metro di Napoli.

