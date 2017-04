PREVISIONI METEO/ Neve in Trentino, ma sereno sul resto di Italia (ultime notizie oggi, 7 aprile 2017)

Previsioni meteo, Foto La Presse

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: SOLE SU QUASI TUTTO IL PAESE (OGGI, 7 APRILE 2017) - Nonostante la neve che cadrà sul Trentino Alto Adige nel pomeriggio il resto dell'Italia sarà percorso da bel tempo con sole un po' ovunque. Laddove invece ci saranno delle nubi saranno comunque presenti delle schiarite che renderanno la situazione più che accettabile. Il cielo sarà coperto soprattutto nella prima mattina tra Trentino Alto Adige, Veneto e la parte orientale dell'Emilia Romagna. Le uniche piccole precipitazioni invece le vedremo sull'alta Calabria dove ci potrebbero essere leggeri problemi che dovrebbero essere risolti nel pomeriggio. Le temperature minime della giornata saranno registrate attorno ai cinque gradi centigradi di Aosta nelle prime ore della mattina. Le massime invece saranno intorno ai venti gradi di Bologna, Firenze, Milano e Trento. Sarà una giornata calda che regalerà anche la possibilità di iniziare a godersi il tragitto verso la bella stagione.

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: NEVE AL NORD (OGGI, 7 APRILE 2017) - Nonostante la Primavera sia ormai da considerarsi più che inoltrata ci sono ancora delle raffiche di neve nelle previsioni del tempo di oggi venerdì 7 aprile 2017. La situazione è da considerarsi però tranquilla e circostanziata a una piccola area del nostro paese. Il tutto dovrebbe accadere nel pomeriggio nell'alto Trentino Alto Adige e dovrebbe vedere la caduta di neve mista a pioggia. La presenza dell'acqua quindi non dovrebbe favorire che il ghiaccio attecchisca a terra. Questo inoltre sarà ostacolato anche dalle temperature che comunque rimarranno alte anche nelle provincie dove dovrebbero esserci delle raffiche. Non ci sarà nessun'altra situazione del genere però in tutto il resto dell'Italia. Staremo a vedere se queste situazioni negative si ripeteranno anche nelle prossime giornate durante una Primavera che comunque si prospetta davvero molto calda e che anticipa la bella stagione.

