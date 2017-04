STOCCOLMA, CAMION SULLA FOLLA/ Svezia, tir travolge pedoni in centro città: morti e feriti (ultime notizie)

Camion su folla, attentato? (LaPresse)

STOCCOLMA, CAMION SULLA FOLLA IN SVEZIA: È TERRORISMO, CINQUE VITTIME (ULTIME NOTIZIE) - Sono cinque al momento le vittime dichiarate a Stoccolma, dove un camion si è lanciato sulla folla, ripetendo la strategia assassina vista già a Nizza, Berlino e Londra. Il premier svedese ha già detto che si tratta di un attentato terroristico, non si sa se preparato da tempo, ma la coincidenza con il bombardamento americano di stanotte appare inquietante. L'incidente è avvenuto nel centro commerciale affollato come sempre della capitale svedese, il mezzo si è poi schiantato contro il muro di un centro commerciale, non si sa se l'autista è rimasto ucciso. Secondo l'azienda proprietaria del camion, il mezzo sarebbe stato rubato mentre l'autista era in un ristorante. Nella stessa zona nel 2010 saltarono in aria due autombomba, il primo attentato terroristico della storia dei paesi scandinavi. (agg. Paolo Vites)

STOCCOLMA, CAMION SULLA FOLLA IN SVEZIA: È TERRORISMO (ULTIME NOTIZIE) - L’ipotesi di attentato si fa sempre più forte in questi minuti nel centro di Stoccolma: il camion piombato sulla folla, se in un primo momento si pensava fosse un incidente stradale molto grave, ora il rischio terrorismo è sempre più alto. La polizia svedese sta trattando l'incidente di Stoccolma come possibile attacco terroristico; quanto riferisce la tv svedese Svt. Non solo, la polizia della città di Stoccolma non conferma ma neanche smentisce alcuni testimoni che avrebbero sentito degli spari nel centro prima dell’arrivo del camion a tutta velocità sulla folla dell’area pedonale più centrale di Stoccolma. Il terrorismo prende piede, con l’attentato che a questo punto va confermato anche se ovviamente non vi sono per ora notizie su responsabilità e autori della strage. Tra le ultimissime notizie che arrivano ora riguardano alcuni spari avvertiti in un’altra zona della città: la situazione è in panico a Stoccolma, con la conferma di due morti almeno e molti feriti sulla strada dove è passato il camion, mentre di questi ultimi spari si avrà conferma nei prossimi aggiornamenti.

STOCCOLMA, CAMION SULLA FOLLA IN SVEZIA: TIR SU PEDONI IN CENTRO CITTÀ (ULTIME NOTIZIE) - Ultim’ora dalla Svezia: pochi istanti fa un camion sarebbe piombato sulla folla nel centro di Stoccolma, la capitale del Paese scandinavo, ci sarebbero dei feriti anche se pare non si tratti di terrorismo secondo le primissime notizie filtrate dalla polizia svedese. Non ci sono conferme però, dunque le ipotesi rimangono tutte in atto come la più grave ovviamente, quella di un ennesimo attentato con un veicolo contro la folla in uno stato Europeo. Sarebbero numerosi i feriti in questi primi minuti di convulse operazioni di polizia, con la France Presse che riporta quanto segue: “un camioncino avrebbe investito alcuni pedoni sulla “strada della regina”, la famosa Drottninggatan una delle aree pedonali più celebri della città svedese.

Secondo le prime informazioni che arrivano dalla capitale svedese in questi minuti, si tratterebbe di un incidente e il fattore terrorismo non sarebbe in lizza nelle possibili spiegazioni di questo grave fatto occorso alle ore 15 in piano pomeriggio svedese. Momenti di terrore comunque in questi minuti con la folla che scappa dal luogo dell’investimento ancora senza sapere cosa sia successo. Nei prossimi minuti tutti gli aggiornamenti possibili sul camion - dalle prime foto un tir di grosso peso - che in piena area pedonale ha investito numerose persone, con i primi media locali che parlano ad ora, senza conferme, anche di tre morti. Le vittime sarebbero ancora sulla strada, con i primi soccorsi che stanno arrivando in questi minuti a sirene spiegate e con il centro di Stoccolma al momento paralizzato.

© Riproduzione Riservata.