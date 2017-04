TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: sisma di 3.1M in Turchia (7 aprile 2017, ora 1:35)

Terremoto oggi (LaPresse)

TERREMOTO OGGI, INGV: ULTIME SCOSSE E METEO. SISMA DI 3.1M IN TURCHIA (7 APRILE 2017) - Trema la costa occidentale della Turchia, a causa di un sisma di 3.1M verificatosi alle 00:08 di oggi, venerdì 7 aprile 2017. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 39.53 e longitudine 26.05, ipocentro a 10 km di distanza. Alle 23:47 è stata colpito invece l'Iran da una scossa di 3.7M, nell'area centrale del Paese. Il sismografo ha rilevato il punto colpito a latitudine 30.66 e longitudine 54.99, ipocentro a 10 km di profondità. Per quanto riguarda l'Italia, l'ultimo movimento tellurico superiore al livello di criticità risale alle 23:45. Una scossa di 2.0M ha colpito infatti Pieve Torina, in provincia di Macerata. Il Centro Nazionale Terremoti ha rilevato l'epicentro a latitudine 43.08 e longitudine 13.04, ipocentro a 8 km di profondità. Interessate Monte Cavallo, Fiordimonte, Pievebovigliana, Muccia, Serravalle di Chienti, Fiastra e Visso, tutti all'interno della zona rossa, entro un raggio di 10 km dal punto colpito.

TERREMOTO OGGI, INGV: ULTIME SCOSSE E METEO. RITORNA L'ALTA PRESSIONE E IL BEL TEMPO IN TUTTA L'ITALIA (7 APRILE 2017) -Ritorna l'alta pressione in tutta Italia, con un aumento conseguente di tutte le temperature. Le previsioni meteo rivelano infatti che l'instabilità vissuta nello Stivale in questi giorni andrà affievolendosi, per poi consolidarsi in questo fine settimana. Ancora presenti nelle regioni del Meridione gli ultimi acquazzoni, che saranno presenti nelle aree più estreme. Ci sarà quindi bel tempo in tutto il Paese, con poche nuvole e qualche precipitazione all'estremo Sud, ma solo nella giornata della prossima domenica. Nuvole sparse anche sui rilievi della Penisola, mentre in Sardegna potrebbero verificarsi nelle prossime ore dei rovesci di breve intensità. Nella fascia pomeridiana l'instabilità, seppur flebile, si sposterà verso l'entroterra siciliano e in Calabria, sul versante ionico. Secondo le previsioni di Meteo.it, i venti saranno inoltre variabili da debole a moderato.

