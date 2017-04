TERRORISTI BASCHI/ L'Eta è pronta al disarmo? L'annuncio potrebbe nascondere richieste precise (7 aprile 2017)

Immagine d'archivio (LaPresse)

TERRORISTI BASCHI, L'ETA E' PRONTA AL DISARMO? L'ANNUNCIO POTREBBE NASCONDERE RICHIESTE PRECISE (7 APRILE 2017) - L'ETA, i militanti baschi, hanno annunciato il completo disarmo per questo sabato, ma dalla lettera pervenuta in queste ore alla BBC appare chiaro che la manovra potrebbe non essere definitiva. Il cessate il fuoco dell'ETA è giunto già nel 2011, ma l'organizzazione non aveva ancora manifestato l'intenzione di abbandonare le armi. Il gruppo, inoltre, è responsabile di di aver ucciso 800 persone, oltre che di averne ferrite diverse migliaia, nel corso di 40 anni di sanguinaria presenza sul territorio basco. La missiva tuttavia non conferma una totale resa, anche se è specificato che l'ETA dovrà essere considerato a tutti gli effetti un gruppo disarmato. Nel testo, infatti, è sottolineato che il disarmo avverrà solo nella giornata di questo sabato 8 aprile, un processo che "potrebbe essere ancora attaccato dai nemici della pace".

TERRORISTI BASCHI, L'ETA E' PRONTA AL DISARMO? L'ANNUNCIO POTREBBE NASCONDERE RICHIESTE PRECISE (7 APRILE 2017) - L'annuncio dell'ETA di voler procedere al proprio disarmo non è una sorpresa per le autorità, soprattutto per le forze di Spagna e Francia. Queste ultime, infatti, hanno proceduto all'arresto di centinaia di militanti, fra cui figure di spicco e parte dei vertici dell'organizzazione. "Uno sviluppo logico", secondo quanto affermato da Guy Hedgecoe alla BBC, ed è evidente come i 6 anni occorsi per prendere una simile posizione, confermino come all'interno dell'ETA ci sia una forte resistenza ad abbandonare le armi. Dal suo punto di vista, inoltre, il fatto che "il processo non sia ancora stato completato", come scritto nella lettera inviata dai militanti, potrebbe fare riferimento a richieste future. L'ETA potrebbe infatti chiedere qualcosa in cambio del disarmo, come la scarcerazione dei 400 militanti presenti nelle prigioni di Parigi o Madrid. Secondo le indiscrezioni, Arnaldo Otegi, leader della sinistra indipendentista basca, potrebbe aver avuto un peso significativo nella decisione dei militanti. In passato, Otegi ha ricevuto diverse condanne proprio per il suo legame con l'ETA, ma appena l'anno scorso alcuni dei leader prigionieri lo hanno criticato aspramente.

