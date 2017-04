Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Trump, intervento militare in Siria? (7 aprile 2017)

Ultime notizie di oggi, Donald Trump - La Presse

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). LO STATO ITALIANO RICONOSCE LE TORTURE DEL G8 - Alla vigilia del G7 di Taormina, lo stato italiano ha riconosciuto la gestione poco corretta del G8 di Genova. Quella che infatti è una vera e propria ammissione di colpa, è giunta oggi tramite un "patteggiamento amichevole" con 6 dei fermati a Bolzaneto, riconoscendo ad ognuno di essi 45.000 € in qualità di risarcimento danni. L’accordo di fatto è un passo in avanti nel riconoscimento che durante la manifestazione vi furono degli abusi da parte delle forze di polizia, e giunge dopo il termine del processo di appello che aveva condannato 7 persone. Il patteggiamento è stato accolto con soddisfazione da parte della corte europea di Strasburgo, che tramite il suo portavoce ha fatto sapere che non andrà avanti nella procedura di infrazione relativa alla vicenda.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). TENSIONE ALTISSIMA NEL GOVERNO - È bastata la nomina del centrista Salvatore Torrisi a presidente della commissione affari costituzionali, a far scoppiare la guerra in seno all’esecutivo Gentiloni, con molti leader che adesso vedono come l’unica alternativa il ricorso alle urne. Torrisi non era il candidato del partito di governo, ma è riuscita a spuntarla grazie ai voti dei "franchi tiratori" del PD, voti probabilmente decisi a tavolino dall’area dura del partito. In tale contesto incendiarie le dichiarazione di un pezzo importante dell’attuale maggioranza, il ministro degli esteri Alfano, che nella giornata di oggi ha richiesto a gran voce le dimissione del neo presidente, dimissioni respinte però in maniera sdegnosa dall’interessato. L’elezione di ieri è la cartina di tornasole di una maggioranza di governo letteralmente spaccata, una maggioranza che nonostante le difese del premier non sembra in grado di portare il paese alla naturale fine della legislatura.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). DONALD TRUMP VALUTA L'OPZIONE MILITARE - Era una paura di molti, una paura che a breve potrebbe divenire realtà. Il presidente degli stati Uniti D’America sta in queste ore infatti valutando l’opzione militare allo scopo di far cessare le violenze in Siria. Un eventuale attacco sarebbe portato solamente dalle forze a stelle e strisce, e se da una parte potrebbe fermare la guerra civile nel paese governato da Assad, dall’altro metterebbe a rischio le già difficili relazioni tra l’America e la Russia. Ed è proprio la Russia a difendere il regime di Damasco, oggi sulla questione è intervenuto direttamente Putin, che ha voluto sottolineare come quello che è uno dei suoi alleati più stretti è al centro di un complotto, complotto che per "l’uomo della steppa" è ordito da Gran Bretagna e Francia. Intanto le autopsie sui morti del raid aereo hanno confermato che essi sono morti a causa di agenti chimici, toccherà adesso capire chi è stato realmente a usarli.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). IL TAR DEL LAZIO BLOCCA I LAVORI IN PUGLIA - Di fatto una vittoria del fronte anti-gasdotto, quella che oggi è arrivata sotto forma di "sospensiva" da parte del TAR del Lazio, organismo a cui si era rivolta la regione Puglia per contestare la decisione del Ministero dell’ambiente. I giudici amministrativi hanno di fatto bloccato i lavori, fermando l’espianto degli alberi di ulivo che tante polemiche aveva suscitato nelle settimane scorse. I giudici pur non entrando nel merito, hanno ingiunto di sospendere i lavori fino al 18 aprile, data in cui si terrà l’udienza definitiva.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). CLOSING MILAN, MANCANO QUASI 200 MILIONI - Il closing si avvicina a passi da gigante, e nonostante le assicurazioni sono molti a credere che slitterà ancora. Mancano all’appello infatti ancora 190 milioni di euro, milioni necessari per onorare l’impegno preso dalla cordata cinese con la Fininvest, società che ancora detiene la maggioranza della squadra meneghina. Gli osservatori finanziari tengono sott’occhio la vicenda, per le tante implicazioni economiche che un mancato rispetto dei patti farebbe scaturire, ma da parte sua l’ex presidente del consiglio si dice tranquillo che il 13 aprile sarà il giorno giusto, allo stesso tempo però sottolinea che nessuna firma sarà apposta, se tutti i 190 milioni non saranno visibili sul conto della sua società.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). IL DOTTOR GIORGIO CHIELLINI - Con una tesi sulla sua squadra si è laureato ieri con il massimo dei voti il difensore della Juventus Giorgio Chiellini. Il forte terzino bianconero è apparso emozionato, quando dinanzi ai professori della Scuola di Management ed Economia dell'Università degli studi di Torino ha discusso la sua tesi, una tesi intitolata "Il modello di business della Juventus Football Club in un benchmark internazionale". Il giocatore ha ricevuto i complimenti di tutto il corpo docenti, con i professori che hanno voluto sottolineare come egli si sia impegnato allo spasimo negli studi. Alla fine per "Re Giorgio" anche la soddisfazione del maggior voto possibile, quel 110 e lode che lo rende di fatto uno studente modello.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). FORMULA 1, SALE LA TENSIONE - Piloti già arrivati a Shangai, dove domenica prossima si correrà la seconda gara del campionato di formula uno. Ieri dinanzi alle telecamere si è presentato Sebastian Vettel, prima guida Ferrari e vincitore del Gran Premio di Australia. Il pilota tedesco parlando con i giornalisti non ha rinnegato i tanti passi in avanti fatti dalla sua squadra, ma ha voluto sottolineare come la favorita in questo avvio di stagione rimane comunque la Mercedes di Lewis Hamilton. Da parte sua, come suo solito, il vice campione del mondo oggi non ha voluto parlare, e sono in molti a scommettere che il pilota delle frecce d’argento, muore dalla voglia di rimettere le cose in chiaro all’interno della sua scuderia, dopo la strategia totalmente sbagliata della prima gara. Intanto sul circuito è attesa pioggia, con tutte le scuderie che si affannano ad approntare la strategia giusta in caso di maltempo.

