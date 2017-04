VERONICA PANARELLO / Lorys Stival: verso l’Appello, le contestazioni della difesa (Quarto Grado)

Veronica Panarello, ultime notizie

VERONICA PANARELLO, LORYS STIVAL: ATTESA PER L’INIZIO DEL PROCESSO D’APPELLO (QUARTO GRADO, 7 APRILE 2017) - La trasmissione Quarto Grado torna questa sera ad occuparsi di uno dei casi di cronaca più controversi degli ultimi anni: il delitto di Lorys Stival. Dell'uccisione del piccolo di Santa Croce Camerina, è stata accusata e condannata a 30 anni di reclusione la madre Veronica Panarello. La donna, sebbene abbia ammesso di aver occultato il corpicino del primogenito, continua a respingere le accuse in merito al reale assassino del figlio, tirando in ballo il suocero Andrea Stival. Intanto, lo scorso 28 marzo il suo legale, l'avvocato Francesco Villardita, ha depositato ufficialmente l'atto di appello che anticipa il secondo grado nel quale il suo difensore tenterà di ottenere l'assoluzione di Veronica Panarello per non aver commesso il fatto ritenendo, in subordine, la "sussistenza del concorso anomalo" nell'omicidio, commesso da altri. Nel frattempo, all'interno del medesimo atto di appello contro la sentenza di condanna emessa dal Gup lo scorso ottobre, la difesa di Veronica Panarello ha anche chiesto una nuova perizia psichiatrica a carico della sua assistita e la riapertura dell'istruttoria dibattimentale al fine di portare ad un confronto tra la presunta assassina di Lorys Stival e l'uomo che la stessa continua ad accusare, il suocero Andrea Stival.

VERONICA PANARELLO, LORYS STIVAL: LE RICHIESTE DELLA DIFESA (QUARTO GRADO, 7 APRILE 2017) - Il tentativo della difesa di Veronica Panarello è quello di ottenere l'assoluzione o almeno uno sconto consistente di pena in favore della sua assistita, ritenuta l'assassina del figlio di appena 8 anni, Lorys Stival, ucciso la mattina del 28 novembre 2014. Come spiega RadioRtm.it nel riportare quanto contenuto nell'atto d'appello depositato nei giorni scorsi presso la cancelleria del Tribunale di Caltagirone, l'avvocato Francesco Villardita chiede il riconoscimento del "vizio parziale di mente" e la concessioni delle attenuanti generiche che il Gup Andrea Reale non le ha riconosciuto nel corso del processo di primo grado, che si è svolto secondo il procedimento del rito abbreviato condizionato a una perizia psichiatrica. L'attesa, dunque, è ora tutta concentrata sul secondo capitolo processuale con protagonista nuovamente Veronica Panarello, la quale sarà chiamata a presentarsi nei prossimi mesi (la data non è ancora stata fissata) davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Catania.

VERONICA PANARELLO, LORYS STIVAL: LE CONTESTAZIONI DELLA DIFESA (QUARTO GRADO, 7 APRILE 2017) - Sono 18, in tutto, i punti di "contestazione e censura di fatto e di diritto" della sentenza di condanna in primo grado a carico di Veronica Panarello, avanzati dalla sua difesa nell'atto di appello. Tra questi spicca l'ipotesi avanzata dal giudice Andrea Reale che ha ritenuto la presunta assassina di Lorys Stival affetta della "sindrome di Medea". A tal proposito l'avvocato difensore ha voluto chiarire che, se così fosse, "l’autodeterminazione della Panarello era limitata da un quadro clinico che l’ha portata all’azione criminosa". Al centro delle contestazioni del penalista, anche la perizia psichiatrica a carico dell'imputata con riferimento alle neuro immagini, a sua detta non valutate con attenzione. Queste, infatti, certificherebbero la presenza di un "cervello alterato" della donna e giovane mamma di Santa Croce Camerina ma non sarebbero state prese in esame dai periti. Ciò, a detta di Villardita, avrebbe fornito "una misura della inadeguatezza scientifica del loro prodotto una misura della inadeguatezza scientifica del loro prodotto".

