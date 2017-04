AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: esodo per il bel tempo? (ultime notizie, oggi 8 aprile 2017)

Autostrade, bollettino traffico, Foto La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 8 APRILE 2017). WEEKEND AL MARE? ATTENZIONE ALLE CODE - Sarà un weekend di bel tempo su tutta l'Italia con numerose persone pronte a partire per due giorni di vacanza lontano dal traffico congestionato della città alla ricerca della ricarica delle energie. E' quindi importante andare a controllare con costanza il sito istituzionale di autostrade italiane, Autostrade.it, se si affronterà un viaggio. Chi vive infatti nell'entroterra potrebbe decidere appunto di recarsi verso l'esterno e andare ad invadere le coste alla ricerca di una giornata di mare. Quindi chiunque affronterà un viaggio verso le località marine dovrà stare attento perché in autostrada potrebbe incontrare traffico. Staremo a vedere quale sarà la situazione nella giornata di oggi, sabato 8 aprile 2017. Questo perché ovviamente il portale indicherà anche la possibilità di effettuare dei percorsi alternativi per arrivare a destinazione.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 8 APRILE 2017). CODE NELLA NOTTE PER LAVORI IN CORSO - Durante la notte le autostrade italiane hanno dovuto registrare code e traffico congestionato a causa dei lavori in corso. Il sito istituzionale Autostrade.it infatti sottolinea tre tratti in particolare dove la situazione è stata difficile da controllare e che invita alla cautela anche per la giornata di oggi sabato 8 aprile 2017. Partiamo dall'A4 Torino-Brescia che al chilometro 136.4 direzione Trieste tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni, per passare poi all'A8 Milano-Varese al chilometro 5.6 direzione Milano tra Svincolo Lainate-Arese e Milano nord per arrivare alla Variante di Valico al chilometro 17.425 direzione Firenze tra bivio A1-Variante e Badia. Per concludere segnaliamo la chiusura al chilometro 42.8 direzione Napoli sull'A3 Napoli-Salerno del tratto tra Salerno e Cava de' Tirreni fino alle ore sei. Il consiglio è sempre quello di tenere il portale a portata di mano se si devono effettuare dei viaggi in autostrada perché questo è aggiornato in tempo reale.

