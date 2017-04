Domenica delle Palme/ Buone Feste, dagli auguri alla cucina: cosa preparare? (9 aprile 2017)

Buona Domenica delle Palme

DOMENICA DELLE PALME, BUONE PALME: DAGLI AUGURI ALLA CUCINA. COSA PREPARARE? (7 APRILE 2017) - Ci avviamo verso la Santa Pasqua e come di consueto la settimana precedente, ovvero oggi, domenica 9 aprile 2017, verrà celebrata la Domenica delle Palme. Un momento di raccolta per tutti i fedeli, che si riuniranno in processione per festeggiare l'evento. In questa stessa giornata verrà celebrata anche la Passione di Cristo, la sua entrata trionfale a Gerusalemme. Non sarà quindi un momento di dolore, ma un'occasione per ritrovare quell'amore che il Signore ha voluto comunicarci grazie al sacrificio del Figlio. Questa è la raccomandazione della Chiesa, che invita tutti i fedeli a vivere l'amore di Dio Padre grazie alle tappe della Passione, in modo che ognuno possa trasformare il proprio cuore ed aprirlo a quella salvezza che solo Gesù Cristo può donarci. La Domenica delle Palme è anche quindi sinonimo di condivisione ed in un'epoca tutta social come quella attuale, si vorranno usare immagini significative per augurare ad amici, parenti e conoscenti una Buona Domenica delle Palme. Di seguito vi elenchiamo qualche esempio, dove troverete immagini da inviare via Whatsapp, Facebook e Twitter.

DOMENICA DELLE PALME, BUONE PALME: DAGLI AUGURI ALLA CUCINA. COSA PREPARARE? (7 APRILE 2017) - La Domenica delle Palme sarà una giornata piena d'amore, che molti italiani vorranno condividere in famiglia o con i propri cari. Ecco perché organizzare un pranzo delle Palme sarà il primo pensiero di nonne e mamme. La semplicità dovrà essere la parola d'ordine di questa giornata di festa, in cui potremo scegliere dei piatti delicati e invitanti al tempo stesso. Ricette facili da seguire, sia da soli che con l'aiuto dei più piccoli. Non c'è niente di meglio, infatti, che condividere la cucina con tutte le persone a noi più vicine, in previsione della Santa Pasqua. Chi non prevede il pranzo al ristorante, potrà quindi destreggiarsi fra i fornelli, con l'unico accorgimento di diversificare il menù rispetto a quello pasquale. Sulla scia dell'8 marzo, un antipasto con insalata di gamberetti mimosa sarà l'ideale per il palato e la vista! Bastano 8 uova sode, della valeriana, gambereti freschi, due limoni e condire a piacere. Per rimanere sulla stessa linea, il primo piatto potrà essere a base di gamberetti, magari con un buon pesto di rucola fatto in casa, mentre come secondo si potranno preferire altri tipi di pesce, fatti al forno o in casseruola. La Pasqua è già di per sè un punto cruciale per i vegani, che anche durante il pranzo della Domenica delle Palme vorranno optare per piatti alternativi a quelli con carne e pesce. Un cous cous con le lenticchie rosse si rivelerà l'ideale, così come una delicata tartare di avocado, un piatto semplice, fresco e delicato. E per finire, il dolce che più preferite, dai cannoli siciliani vegan alle cheesecake ai frutti di bosco, ricette adattabili per ogni tipo di cucina.

