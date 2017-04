Estrazione/ Del Lotto di oggi e Superenalotto, 8 aprile: i numeri vincenti! (conc. 42/2017)

Estrazioni del Lotto e del Superenalotto (Fonte: LaPresse)

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 8 APRILE 2017): I NUMERI VINCENTI E... - Chiudiamo una settimana di concorsi in compagnia del Lotto, Superenalotto e 10eLotto: ricchi premi attendono solo i più fortunati, ma anche chi davvero non crederebbe mai in una vincita. Sono tanti, infatti, i giocatori che non credono fino in fondo di poter vincere, ma tanti di loro ricevono poi una bella sorpresa. Non bisogna guardare troppo lontano per trovare degli esempi. Nell'ultimo appuntamento del Lotto, infatti, un appassionato di Bari è riuscito a centrare la vincita più alta dell'estrazione dello scorso giovedì, conquistando 45 mila euro. Anche la provincia di Ragusa è in festa grazie ad un giocatore di Pozzallo, che è riuscito a realizzare una quaterna, sei ambi e quattro terni su Palermo. Non si risparmia nemmeno il 10eLotto, che nell'ultimo concorso ha premiato gli italiani con 24,5 milioni di euro. Premi succulenti, che vedono al primo posto la provincia di Parma. E' di San Secondo Parmense il giocatore che ha indovinato la giocata da oltre 79 mila euro, mentre il secondo posto spetta a Casalromano, in provincia di Mantova, grazie ad un premio da 53 mila euro. Si chiude infine con Lucca, dove è finita una vincita da 21 mila euro.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI (8 APRILE 2017): LA SMORFIA - Siamo tutti riuniti per assistere al nuovo concorso del Lotto, che potrebbe premiare proprio uno di noi. La speranza e la voglia di vincere sono gli unici ingredienti per una ricetta fortunata ed ovviamente per poter avere qualche speranza in più di conquistare una o più quote messe in palio dalla Sisal. Come sempre la smorfia napoletana ci ricorda che non basta sperare, ma bisogna anche fare la nostra giocata. Su quale news ci donerà le sue previsioni oggi? Vogliamo sfatare un mito sui gatti: preferiscono davvero il cibo alle persone? Secondo diversi studi, il gatto ignora volontariamente la voce del padrone, preferendo fare ciò che meglio crede. Eppure un recente studio rivela che a stimolare di più il felino è in realtà la voce umana, molto più che la prospettiva di un piatto gustoso. In questo modo, il pelosetto dimostra di essere molto più socievole rispetto a quanto comunamente ritenuto dall'opinione generale. Che cosa ci dice la smorfia: abbiamo il gatto, 34, la ricerca, 23, il cibo, 62, la voce, 1, l'essere umano, 90. Come Numero Oro per i giocatori del 10eLotto proponiamo invece l'addestramento, 20.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI (8 APRILE 2017): LE QUOTE - 29 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di oggi: la corsa del montepremi continuerà? La sestina non risponde ad alcuna delle sue domande, preferendo farci degli sberleffi da lontano, ma tutto potrebbe cambiare proprio questa sera. E se ciò non dovesse succedere, a consolarci saranno tutti i premi secondari del gioco Sisal. Lo dimostra l'esito dell'ultima estrazione, dove diverse migliaia di giocatori sono riusciti a tagliare il traguardo. In prima fila troviamo il 5 con oltre 54 mila euro, centrato da tre appassionati, che si scontra con il premio del 4+, pari a quasi 39 mila euro. 141 vincitori per il 3+ da 2.646 euro, mentre 473 biglietti vincenti hanno permesso ad altrettanti fortunelli di riscuotere 392,91 euro a testa grazie al 4. Si chiude, per le quote variabili, con il 3 da 26,46 euro ed il 2 da 5,08 euro. I vincitori sono stati rispettivamente 19.598 e 304.404. Per le quote SuperStar invariabili partiamo invece dai 100 euro abbinati al 2+ e indovinati da 2.069 giocatori, mentre 10 euro cadauno vanno agli 11.920 vincitori che hanno centrato l'1+. Infine. 22.907 giocatori hanno realizzato i 5 euro messi in palio dallo 0+.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI (8 APRILE 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Un bottino milionario che fa gola a tutti: questa è la definizione perfetta del Jackpot del SuperEnalotto. Siamo già tutti di fronte al televisore, da soli o in compagnia, in attesa di scoprire se l'estrazione di oggi ci riserverà delle sorprese oppure no. Anche se i premi minori della Sisal non garantiscono cifre da capogiro, d'altra parte permettono di realizzare davvero molti progetti. Che la quota conquistata sia la più alta del concorso oppure no, la felicità dei vincitori rimane la medesima, così come l'esigenza di fare subito una piccola spesa. La nostra Rubrica vi parla oggi di un progetto di KickStarter che unisce la tecnologia ad uno dei giochi più amati in tutto il mondo: i LEGO. Mattoncini colorati con cui costruire città e situazioni, in grado di scatenare la fantasia di grandi e piccini. Crazy Circuits fa leva proprio sulla passione per il LEGO, grazie add un progetto elettronico che permetterà di gestire la nostra creazione in modo avanzato. Far volare un aereoplano, dotarlo di luci, creare semafori per le nostre piste e tutto quello che ci suggerisce la fantasia, saranno possibili proprio grazie a Crazy Circuits, una piattaforma elettronica con cui creare circuiti con tutti i tipi di materiali. Il goal da raggiungere è di 50 mila dollari, ma per questo ci sono ancora 27 giorni di tempo per fare la nostra offerta. I numeri vincenti del SuperEnalotto arriveranno invece molto prima: siete pronti a conoscerli?

I NUMERI VINCENTI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10ELOTTO SARANNO PUBBLICATI NON APPENA DISPONIBILI

