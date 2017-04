INCIDENTE STRADALE/ Pesaro Urbino: si schianta contro albero, morta 20enne (Ultime notizie oggi 8 aprile 2017)

Incidente stradale, ambulanza (Foto LaPresse)

INCIDENTE STRADALE PESARO URBINO: RAGAZZA DI 20 ANNI SI SCHIANTA CONTRO ALBERO E MUORE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 8 APRILE 2017) - Si è verificato questa mattina un incidente stradale mortale in cui ha perso la vita una ragazza di 20 anni. La giovane, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, si è schiantata contro un albero e a causa dell'impatto è deceduta. L'incidente stradale è avvenuto a Gallo di Petriano, in provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, lungo la Sp 423: La giovane era residente nel paese. La 20enne era alla guida della sua macchina per rientrare a casa dopo aver lavorato in un locale della zona: probabilmente ha perso il controllo dell'auto, una Fiat Punto, a causa di un colpo di sonno. La dinamica dell'incidente stradale dovrà essere comunque chiarita dagli agenti della polizia stradale che sono intervenuti sul posto.

Sul luogo dell'incidente stradale sono intervenuti, oltre agli agenti della polizia stradale, anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. A tutti gli automobilisti in viaggio sia sulle strade che sulle autostrade è sempre consigliato di prestare massima attenzione alla guida e di mettersi al volante riposati: è infatti rischioso guidare quando si è stanchi. E' inoltre sempre consigliato, per evitare possibili incidenti, il rispetto delle norme del codice della strada, in particolare quelle che riguardano i limiti di velocità e le distanze di sicurezza.

