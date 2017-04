LUIGI CELENTANO/ Violenze dal convivente della madre? La denuncia prima della scomparsa (ultime notizie)

Luigi Celentano, Ultime notizie

LUIGI CELENTANO, ULTIME NOTIZIE: SVOLTA CLAMOROSA NELLE INDAGINI, VITTIMA DI VIOLENZE DAL CONVIVENTE DELLA MADRE? - Sono trascorsi quasi due mesi dalla misteriosa scomparsa di Luigi Celentano, il giovane di appena 18 anni, allontanatosi da Meta di Sorrento. Luigi da tempo era vittima di bullismo da parte di alcuni giovani del paese e probabilmente proprio in seguito a ciò aveva deciso di allontanarsi, sentendosi ormai minacciato. Tanti gli episodi denunciati anche dalla madre, che in queste settimane si è appellata ai media (dalla trasmissione Chi l'ha visto al settimanale Giallo) affinché il figlio potesse accogliere il suo messaggio disperato e tornare a casa. Ma cosa si nasconde realmente dietro la decisione di Luigi Celentano di sparire e non lasciare più alcuna traccia di sé? Le ragioni del suo sofferto allontanamento deriverebbero solo ed esclusivamente dai bulli del paese che fino a poco tempo fa lo avevano minacciato, insultato verbalmente e persino aggredito fisicamente? L'inchiesta sulla scomparsa del giovane, come rivela la criminologa Roberta Bruzzone sulle pagine del settimanale Giallo, sarebbe stata caratterizzata da una svolta importante: Luigi Celentano, a differenza di quanto finora raccontato dalla madre Fulvia, non era solo vittima dei bulli ma anche oggetto di violenze, sia psicologiche che fisiche, da parte del convivente della madre.

LUIGI CELENTANO, ULTIME NOTIZIE: L’IPOTESI DELLA CRIMINOLOGA ROBERTA BRUZZONE - Luigi Celentano si sentiva braccato sia fuori che dentro la sua casa. Soprattutto dentro, almeno stando alle ultime novità sul caso emerse di recente e che hanno riferito un dettaglio clamoroso, finora mai emerso. Il 18enne, infatti, poco prima di far perdere le tracce - il prossimo 12 aprile saranno due mesi di fitto silenzio - aveva denunciato il compagno della madre. A commentare quindi le possibili ragioni del suo allontanamento, è stata anche la criminologa Roberta Bruzzone, che sulle pagine di Giallo ha asserito: "Luigi, quindi, a mio avviso si sentiva in pericolo soprattutto in casa sua, luogo dove, sulla base di quanto è emerso da alcuni amici del ragazzo, era sistematicamente bersaglio di veri e propri maltrattamenti psicologici e fisici". In più occasioni gli sarebbe stato addirittura negato l'accesso al cibo disponibile all'interno della sua stessa abitazione. Potrebbero essere queste le ragioni che avrebbero spinto Luigi, di notte, a lasciare Meta di Sorrento ed a cercare la sua serenità altrove?

LUIGI CELENTANO, ULTIME NOTIZIE: LA DENUNCIA SHOCK AL CONVIVENTE DELLA MADRE - Quanto emerso in merito al caso di Luigi Celentano ha del clamoroso. Come rivela AgoraInforma.it, citando la trasmissione di Rai 3, Chi l'ha visto, il 18enne da due anni sarebbe stato vittima di ingiurie e minacce da parte del convivente della madre. Per tale ragione avrebbe deciso di denunciare, proprio quattro giorni prima del suo allontanamento. "Sei una zingaro, tu e tutta la tua razza. Sei un handicappato, come tuo padre. Ti rompo la testa. Ammazzerò te e tua madre": sarebbero queste, secondo la sua denuncia, le frasi che l'uomo era solito rivolgergli. A differenza di quanto appreso finora, dunque, Luigi non aveva denunciato i bulli del paese, bensì il convivente della madre. A confermare le accuse del giovane, anche un conoscente, che ai microfoni del programma avrebbe asserito: "Il problema sta in casa". La madre a tal proposito ha tentato inizialmente di ridimensionare l'accaduto per poi raccontare di essere stata anche lei oggetto di offese ma di non aver mai saputo delle minacce di morte al figlio. Infine, il diretto interessato delle accuse, Gennaro, convivente di Fulvia, avrebbe smentito categoricamente asserendo: "Non è vero niente". Salvo poi ammettere, prima di andare via infastidito: "C’erano dei piccoli litigi. Cose così banali, stupide".

